У застосунку "Дія" завершилося опитування щодо володіння зброєю в Україні. 59% українців вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Протягом тижня в опитуванні взяло участь 1 726 452 українців.

За результатами опитування 59% громадян України підтримують вільне володіння зброєю.

Натомість 22% зазначають, що пістолети категорично не повинні бути серед цивільного населення;

19% відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах. У такому разі носити зброю з собою заборонено.

Міністр цифрової трансформації подякував українцям за активну участь в опитуванні.

“Така залученість — показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три натиски. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії”, – зауважив Михайло Федоров.