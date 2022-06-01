Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Протягом тижня в опитуванні взяло участь 1 726 452 українців.
За результатами опитування 59% громадян України підтримують вільне володіння зброєю.
Натомість 22% зазначають, що пістолети категорично не повинні бути серед цивільного населення;
19% відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах. У такому разі носити зброю з собою заборонено.
Міністр цифрової трансформації подякував українцям за активну участь в опитуванні.
“Така залученість — показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три натиски. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії”, – зауважив Михайло Федоров.
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