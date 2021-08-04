Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Після того, як генпрокурорка штату Летиція Джеймс оголосила про результати розслідування щодо Куомо, в Marist Poll провели опитування телефоном серед місцевих жителів стосовно їх ставлення до Куомо та його подальших кроків.
У телефонному опитуванні брали участь 614 осіб з Нью-Йорка. Його проводили англійською та іспанською мовами.
59% респондентів заявили, що губернатор тепер має подати у відставку, а 32%, що Куомо має допрацювати до кінця терміну. Ще 9% не визначилися щодо цього.
Серед представників Демократичної партії 52% підтримали відставку Куомо, а серед представників Республіканської партії – 77%.
На думку 44% респондентів, Куомо порушив закон, 29%певні, що Куомо вчинив неетично, 7%, що він не зробив нічого поганого, а 13% не визначилися з відповіддю.
Куомо втратив підтримку своїх союзників та національних лідерів, які раніше його підтримували. Поки невідомо, як розслідування щодо Куомо вплине на його політичне майбутнє. Якщо він не подасть у відставку – може початися процедура імпічменту. Для цього потрібен місяць. Судовий процес у Сенаті штату може розпочатися наприкінці вересня – на початку жовтня.
Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.
Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.
Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.
Загалом, генпрокурорка зауважила на свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.
Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також жінки, які раніше скаржилися на сексуальні домагання з боку Куомо. Були проаналізовані десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (загалом – 74 тисячі доказів).
- Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину. Звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти. Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хаєк. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.
- У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.
- У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.