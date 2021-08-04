На думку 59% жителів штату Нью-Йорк, губернатор Ендрю Куомо має подати у відставку після того, як прокуратура довела його причетність до сексуальних домагань стосовно щонайменше 11 жінок.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Після того, як генпрокурорка штату Летиція Джеймс оголосила про результати розслідування щодо Куомо, в Marist Poll провели опитування телефоном серед місцевих жителів стосовно їх ставлення до Куомо та його подальших кроків.

У телефонному опитуванні брали участь 614 осіб з Нью-Йорка. Його проводили англійською та іспанською мовами.

59% респондентів заявили, що губернатор тепер має подати у відставку, а 32%, що Куомо має допрацювати до кінця терміну. Ще 9% не визначилися щодо цього.

Серед представників Демократичної партії 52% підтримали відставку Куомо, а серед представників Республіканської партії – 77%.

На думку 44% респондентів, Куомо порушив закон, 29%певні, що Куомо вчинив неетично, 7%, що він не зробив нічого поганого, а 13% не визначилися з відповіддю.

Куомо втратив підтримку своїх союзників та національних лідерів, які раніше його підтримували. Поки невідомо, як розслідування щодо Куомо вплине на його політичне майбутнє. Якщо він не подасть у відставку – може початися процедура імпічменту. Для цього потрібен місяць. Судовий процес у Сенаті штату може розпочатися наприкінці вересня – на початку жовтня.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Загалом, генпрокурорка зауважила на свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також жінки, які раніше скаржилися на сексуальні домагання з боку Куомо. Були проаналізовані десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (загалом – 74 тисячі доказів).