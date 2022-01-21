Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході опади у вигляді снігу прогнозуються вночі і вдень. Нічна температура опуститься до -7°C, а денна коливатиметься від -1°C до -3°C.
У північних областях вдень теж не буде дуже морозно – від -1°C до -3°C. Така температура прогнозується і у центрі.
На сході вночі і вдень йтиме сніг, температура від -1°C до +2°C.
Найтепліше у п’ятницю буде на півдні країни – вдень там прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу, температура у межах +3°C. А в Криму – до +5°C.
У столиці вдень буде 0…-2, уночі прогнозують мороз до -5. Сніжитиме.
- Цієї зими у столиці України зафіксували температурний рекорд. 3 січня в Києві вперше за 142 роки з початку ведення спостережень середньодобова температура повітря становила +4,3°С.