Сьогодні погода по всій території України буде сніжною. А в південних регіонах йтиме мокрий сніг. Також очікується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході опади у вигляді снігу прогнозуються вночі і вдень. Нічна температура опуститься до -7°C, а денна коливатиметься від -1°C до -3°C.

У північних областях вдень теж не буде дуже морозно – від -1°C до -3°C. Така температура прогнозується і у центрі.

На сході вночі і вдень йтиме сніг, температура від -1°C до +2°C.

Найтепліше у п’ятницю буде на півдні країни – вдень там прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу, температура у межах +3°C. А в Криму – до +5°C.

У столиці вдень буде 0…-2, уночі прогнозують мороз до -5. Сніжитиме.