6 березня відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою та Всесвітній день тенісу. За церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Афанасія сповідника.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з глаукомою. Світова громадськість почала відзначати цей день з 2008 року за ініціативою Всесвітньої асоціації товариств глаукоми (WGA) і Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою (WGPA).

Глаукома – захворювання очей, що характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску. Термін „глаукома” об’єднує велику групу захворювань очей, яка характеризується постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску з подальшим розвитком дефектів поля зору, зниженням центрального зору та атрофією зорового нерву. Найчастіше хвороба розвивається непомітно. Порушення відтоку внутрішньоочної рідини – одна із найчастіших причин безповоротної сліпоти.

Кількість хворих на глаукому у світі сягає 100 млн осіб. При цьому з 28 млн сліпих у світі майже кожен п’ятий втратив зір у зв’язку з цим захворюванням. Глаукома є одним із самих інвалідизуючих захворювань у світі. За результатами досліджень, імовірність настання сліпоти на одне око через 20 років після виникнення захворювання і початку лікування становить 27%, а на обидва ока – 9%.

Кількість людей, у яких виявляють глаукому, в Україні щорічно збільшується на 25 тисяч. З 1000 людей, які звертаються до офтальмолога, у 8-10 виявляють глаукому. 170 тис. українців вже уражені цією хворобою.

Всесвітній день тенісу. День був вперше встановлений у 2013 році і визнаний Міжнародною федерацією тенісу (ITF).

Свято покликане популяризувати теніс, заохочувати людей долучатися до гри, а також відзначати такі цінності цього виду спорту, як спортивна майстерність, дисципліна та щоденна робота, орієнтована на результат. Цей день відзначається по всьому світу такими заходами, як тенісні турніри та виставки для людей різного віку та рівня підготовки.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Гана – День Незалежності

Цього дня у світі:

12 до н. е. — імператор Октавіан Август прийняв титул Pontifex Maximus, найважливішу посаду римської релігії.

632 — заключна проповідь пророка Магомета на горі Арафат.

1665 — почав видаватися найстаріший науковий журнал світу — Philosophical Transactions of the Royal Society.

1853 — Театр ла Феніче (Венеція) вперше поставив “Травіату” Джузеппе Верді.

1857 — Верховний суд США у справі Дред Скотт проти Сендфорда постановив, що Конституція США не передбачає громадянства, прав і свобод для чорношкірих людей.

1899 — німецька компанія Bayer отримала патент на торговельну марку “аспірин”.

1902 — засновано футбольний клуб “Реал Мадрид”.

1913 — вперше в пресі згадане слово “джаз”.

1918 — Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі.

1933 — новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупинив усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи у розпал Великої депресії.

1939 — на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку.

1964 — боксер Кассіус Клей прийняв іслам і став Мухаммедом Алі.

1970 — в Англії вийшов сингл “The Beatles” “Let It Be”.

1991 — засновано Національний олімпійський комітет України.

1992 — почався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України.

1995 — федеральні збройні сили РФ після важких двомісячних боїв повністю зайняли Грозний. Унаслідок запеклих сутичок загинули 27 тис. мирних жителів.

2003 — Верховна Рада України ухвалила закон “Про Державний гімн України”

2002 — Енія одержала нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі.

Яке сьогодні церковне свято:

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Афанасія сповідника, який народився в Константинополі від багатих і благочестивих батьків. Він з дитинства мріяв присвятити себе Богу, і, прийшовши в досконалий вік, пішов в одну з обителей, під назвою Павлопетрі (тобто в ім’я святих апостолів Петра і Павла), і прийняв там чернечий постриг. Високе подвижницьке життя його стало відоме при дворі імператора. До кінця свого життя сповідуючи православну віру, преподобний Афанасій мирно помер в 821 році.

Прикмети:

Дує східний вітер – весна скоро настане.

Весна швидко наступила – буде рання осінь.

Якщо побачите зайця-біляка – піде сніг найближчим часом.

Ластівки прилетіли – незабаром настануть теплі дні.

Традиції:

Наші предки дивилися, який сьогодні день: під деревами вже розтанув сніг, значить скоро прийде тепло; течуть струмки — буде рання посівна.

Раніше вірили, що саме цього дня вже відчутно перший подих весни. А тому люди вже починали готуватися до весняних робіт на полі і городі.

Іменини:

Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій