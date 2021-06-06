Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають професійне свято працівників засобів масової інформації - День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом Президента України № 251/94 від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

Про це розповідають #Букви.

Крім того, у світі відзначають День народження електричної праски, День гордості атеїста, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, День тетрису, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля.

Цей день в історії:

1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.

1882 — ньюйорківець Генрі Сілі (англ. Henry W. Seeley) запатентував електричну праску.

1925 — Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію “Chrysler”.

1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.

1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.

1981 — зареєстровані перші хворі на СНІД.

1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.

1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.

Яке сьогодні церковне свято:

6 червня віряни вшановують пам’ять преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микиту, стовпника Переславльского.

Прикмети погоди:

Ясне сонце – літо буде врожайним;

На небі багато птахів – чекай гарної погоди;

Птахи низько літають – будуть сильні дощі влітку;

Багато комарів – буде посуха в липні.

Іменини сьогодні святкують Іван, Каллінік, Маркіяна, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Фавст, Федір, Олена, Павлина, Норберт, Антон, Антоніна.