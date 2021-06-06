Про це розповідають #Букви.
Крім того, у світі відзначають День народження електричної праски, День гордості атеїста, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, День тетрису, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля.
Цей день в історії:
1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.
1882 — ньюйорківець Генрі Сілі (англ. Henry W. Seeley) запатентував електричну праску.
1925 — Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію “Chrysler”.
1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.
1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.
1981 — зареєстровані перші хворі на СНІД.
1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.
1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
Яке сьогодні церковне свято:
6 червня віряни вшановують пам’ять преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микиту, стовпника Переславльского.
Прикмети погоди:
Ясне сонце – літо буде врожайним;
На небі багато птахів – чекай гарної погоди;
Птахи низько літають – будуть сильні дощі влітку;
Багато комарів – буде посуха в липні.
Іменини сьогодні святкують Іван, Каллінік, Маркіяна, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Фавст, Федір, Олена, Павлина, Норберт, Антон, Антоніна.