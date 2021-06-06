Про це розповідають #Букви.
Історія заснування свята
6 червня 1992 року в Брюсселі спілку журналістів України прийняли до складу Міжнародної федерації журналістів. На честь цієї події в цей день журналісти щорічно відзначають своє свято.
День журналіста не є вихідним.
Цікаві факти
Вважається, що перша друкована газета вийшла у 1605 році у Страсбурзі. А перше щоденне видання з’явилося У Великій Британії – газета The Daily Courant, яка друкувалася з 1702 по 1735 роки.
Крім Дня журналіста, є ще й – Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня); Міжнародний день спортивного журналіста (2 липня); неофіційний День україномовної преси (12 листопада); День військового журналіста – 16 лютого; День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада).