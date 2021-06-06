Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають професійне свято працівників засобів масової інформації - День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом президента України Леоніда Кучми № 251/94 від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

Про це розповідають #Букви.

Історія заснування свята

6 червня 1992 року в Брюсселі спілку журналістів України прийняли до складу Міжнародної федерації журналістів. На честь цієї події в цей день журналісти щорічно відзначають своє свято.

День журналіста не є вихідним.

Цікаві факти

Вважається, що перша друкована газета вийшла у 1605 році у Страсбурзі. А перше щоденне видання з’явилося У Великій Британії – газета The Daily Courant, яка друкувалася з 1702 по 1735 роки.

Крім Дня журналіста, є ще й – Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня); Міжнародний день спортивного журналіста (2 липня); неофіційний День україномовної преси (12 листопада); День військового журналіста – 16 лютого; День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада).