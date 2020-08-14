Зараз значну роль у популяризації здорового способу життя відіграють фітнес-тренди. Займатися спортом, стежити за здоров'ям стало модним.

Експерти клубу “5 Елемент” підготували для вас 6 тенденцій у фітнесі, на які варто звернути увагу. Можливо, вони замотивують вас записатися в фітнес клуб з басейном Київ.

Гуртові тренування

Стретчинг, пілатес, сайкл, скай джампінг та інші гуртові заняття є практично у кожному фітнес-клубі. Їхня популярність зумовлена ​​кількома причинами:

соціальний аспект. Люди знайомляться, створюють чати у соцмережах, відзначають разом свята, стають друзями зі спорту;

доступність. Як правило, гуртове тренування за абонементом обходиться дешевше, ніж персональне заняття тренером;

мотивація. Заняття у групі, коли ти бачиш результат інших людей, а тренер каже: “Ще 30 секунд терпимо у планці” для багатьох результативніші.

Йога HIIT

Цей трендовий різновид гібридного фітнесу поєднав динамічні асани йоги та інтенсивне інтервальне тренування.

Раніше були популярні такі комбінації: йогалатес (йога та пілатес) та аква зумба.

Кросфіт

Кросфіт, або як його називають, функціональне тренування мало особливий вплив на розвиток фітнес-індустрії. Спортсмени оцінили ефективність таких занять, які допомагають швидко скинути вагу та стати сильнішим.

Під час тренування залучені всі групи м’язів, які активно беруть участь у повсякденних заняттях кожної людини.

Home Fitness

Домашні тренування тепер проходять абсолютно інакше, завдяки мобільним фітнес-додаткам та стрімам у прямому ефірі. Та й інноваційне розумне обладнання (тренажери) робить заняття вдома досить продуктивними.

Для людей зі щільним робочим графіком, яким далеко і довго добиратися в фітнес клуб, можливість потренуватися вдома має безліч переваг.

Відмова від м’яса

Раніше веганські або вегетаріанські страви були скоріше альтернативним харчуванням за станом здоров’я або глибоким переконанням: “Не вбий тварину”. Зараз усе більше людей переходять на рослинну їжу з інших міркувань. І це стає частиною фітнес-індустрії, адже елітні клуби, такі як “5 Елемент” у Києві, мають фітнес-бари та ресторани, де подають здорову смачну їжу.

Експерти прогнозують, що до 2040 року 40% населення планети добровільно відмовиться від м’яса.

Смарт-гаджети

Розумні помічники для тренувань – смарт-годинники, фітнес-браслети ще більше мотивують займатися спортом. Адже вони все фіксують: скільки кроків пройшов, скільки калорій витратив.

З ними легше розрахувати результат від занять спортом та контролювати стан здоров’я під час інтенсивного тренування, коли поруч немає фітнес-інструктора.