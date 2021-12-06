6 грудня 2020 року в Україні відзначають День Збройних Сил. Також Православна Церква вшановує пам'ять святителя Митрофана Воронезького. У народі свято називають Митрофанів день.

День збройних сил України

6 грудня Україна відзначає 30-річчя Збройних Сил. Це національне свято відзначається щорічно 6 грудня – у день ухвалення в 1991 році закону України “Про Збройні Сили України”.

Проголосивши 1991 року незалежність, Верховна Рада в стислі терміни ухвалила низку законодавчих актів, що стосуються військової сфери.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.

На сьогодні, відповідно рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили України за своєю боєздатністю займають 25-те місце серед 140 країн світу.

Пам’ятні дати:

1492 – Перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті.

1917 – У порту Галіфакса вибухнув корабель, навантажений боєприпасами. Близько 2000 людей загинули.

1921 – Підписано англійсько-ірландський договір, за яким через рік (6 грудня, 1922) Ірландія здобула незалежність.

1989 – Стрілянина у політехнічному інституті Монреаля. Загинули 15 людей, включно зі стрільцем. Ще 14 дістали поранення.

2000 – Відкритий ліверморій – хімічний елемент з атомним номером 116.

Сьогодні народилися:

1421 рік – король Англії, Генріх VI;

1850 рік – український художник-портретист, Микола Бодаревський;

1871 рік – український перекладач, письменник, Микола Вороний;

1899 рік – український історик, архівіст, Олександр Оглоблин;

1903 рік – український педагог, митець, Микола Колесса;

1912 рік – видатний український лікар, Микола Амосов.

Православна церква 6 грудня вшановує пам’ять святого Митрофана, який був зарахований до лику святих. Він займався благодійністю, допомагав знедоленим і убогим. Інші назви свята: “Митрофанов день”, “День встановлення”саночного шляху”.

Традиції і звичаї дня

Наші предки дуже весело проводили цей день: вони гуляли, грали, співали, влаштовували гуляння з пивом і пирогами, які готували разом. Так сильно раділи з того, що остаточно встановився санний шлях. Однак сильних веселощів, а тим більше бенкет краще не влаштовувати, так як зараз час Різдвяного посту.

6 грудня іменини святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.