День збройних сил України
6 грудня Україна відзначає 30-річчя Збройних Сил. Це національне свято відзначається щорічно 6 грудня – у день ухвалення в 1991 році закону України “Про Збройні Сили України”.
Проголосивши 1991 року незалежність, Верховна Рада в стислі терміни ухвалила низку законодавчих актів, що стосуються військової сфери.
Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.
На сьогодні, відповідно рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили України за своєю боєздатністю займають 25-те місце серед 140 країн світу.
Пам’ятні дати:
1492 – Перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті.
1917 – У порту Галіфакса вибухнув корабель, навантажений боєприпасами. Близько 2000 людей загинули.
1921 – Підписано англійсько-ірландський договір, за яким через рік (6 грудня, 1922) Ірландія здобула незалежність.
1989 – Стрілянина у політехнічному інституті Монреаля. Загинули 15 людей, включно зі стрільцем. Ще 14 дістали поранення.
2000 – Відкритий ліверморій – хімічний елемент з атомним номером 116.
Сьогодні народилися:
1421 рік – король Англії, Генріх VI;
1850 рік – український художник-портретист, Микола Бодаревський;
1871 рік – український перекладач, письменник, Микола Вороний;
1899 рік – український історик, архівіст, Олександр Оглоблин;
1903 рік – український педагог, митець, Микола Колесса;
1912 рік – видатний український лікар, Микола Амосов.
Православна церква 6 грудня вшановує пам’ять святого Митрофана, який був зарахований до лику святих. Він займався благодійністю, допомагав знедоленим і убогим. Інші назви свята: “Митрофанов день”, “День встановлення”саночного шляху”.
Традиції і звичаї дня
Наші предки дуже весело проводили цей день: вони гуляли, грали, співали, влаштовували гуляння з пивом і пирогами, які готували разом. Так сильно раділи з того, що остаточно встановився санний шлях. Однак сильних веселощів, а тим більше бенкет краще не влаштовувати, так як зараз час Різдвяного посту.
6 грудня іменини святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.