Щорічно 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня, 1991 року, депутати Верховної Ради ухвалили закон "Про Збройні сили України".

Про це повідомляють #Букви.

Офіційно День ЗСУ було започатковано постановою парламенту України № 3528-XII від 19 жовтня 1993 року. Дата святкування була обрана не випадково, адже саме 6 грудня 1991 року було ухвалено закон “Про Збройні Сили України”.

За Конституцією, армія відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету й недоторканності.

До складу Збройних сил України входять Сухопутні та Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Повітряні та Військово-морські сили. Окрім основних родів військ, до складу ЗСУ входять також входять підрозділи територіальної оборони, Військова служба правопорядку, Медична, Капеланська, Юридична та Соціально-психологічна служби.

Кожен рід військ ЗСУ має свій професійний святковий день, але 6 грудня об’єднує всіх військовослужбовців України.

Починаючи з 2009 року до Дня Збройних Сил України присуджується Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в декількох номінаціях.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну цей день відзначався урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, відбувалися урочисті збори, церемонії вручення державних нагород, святкові концерти, проводилися паради і виставки військової техніки в різних містах.

Цього року свято українських захисників є актуальне як ніколи, адже українські воїни щохвилини боронять Україну від ворожого війська РФ, відбиваючи атаки й проводячи наступальні операції для звільнення територій.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.

Згідно з оновленим американським рейтингом військової потужності Global Firepower Index 2022, Україна вчергове піднялася на три сходинки та займає тепер 22 місце серед 140 найпотужніших армій світу (торік ЗСУ займали 25-ту сходинку). Серед 35 країн Європи Україна посіла 6 сходинку, піднявшись за рік на одну позицію з 7 місця. Перша у Європі – Франція, далі йдуть Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія.