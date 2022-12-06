6 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил України. Православні християни сьогодні вшановують пам'ять Митрофана Воронезького, а за григоріанським та новоюліанським календарем сьогодні День Святого Миколая.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні відзначають:

День Збройних сил України – 6 грудня щороку відзначається свято на честь Збройних Сил України. Святкують його від 1993 року — саме тоді Кабмін затвердив відповідну постанову.

Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон України “Про Збройні сили України”.

До російсько-української війни в цей день відбувались урочисті церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата, урочисті збори, церемонії вручення державних нагород, святкові концерти, а також феєрверки.

Від 2009 року до Дня Збройних Сил України присуджується Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в декількох номінаціях.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Фінляндія – День незалежності Фінляндії

Іспанія – День Конституції

Перу – День національної поліції

Азербайджан – День працівників міністерства зв’язку та інформаційних технологій.

Казахстан – День прокуратури

Цього дня у світі:

1060 — Бела I коронований королем Угорщини.

1240 — Київ було захоплено та поруйновано військом монгольського хана Батия

1492 — перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті

1637 — відбувся Кумейківський бій між козацьким і польсько-шляхетським військами, яким завершилось придушення повстання Павлюка.

1741 — державний переворот в Росії, внаслідок якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I.

1768 — у Шотландії надруковано перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій.

1869 — у Південній Африці відкрито кімберлітові трубки, поклади алмазів. Нині регіон забезпечує 50 % світового видобутку алмазів.

1877 — вийшов перший номер газети “Вашингтон пост”

1877 — винахідник Томас Едісон зробив на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки “Мері мала маленьке телятко”

1917 — парламент Фінляндії проголосив незалежність країни від Росії

1917 — в порту Галіфакса вибухнуло французьке судно “Монблан”, навантажене боєприпасами. Загинуло близько 2000 осіб.

1919 — під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочався Перший зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій.

1921 — підписаний англо-ірландський договір, по якому рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобула незалежність.

1991 — набрала чинності нова конституція Болгарської республіки.

1991 — утворені Збройні сили України

1991 — незалежність України визнали Естонія і Куба.

1997 — військово-транспортний літак Ан-124 ВПС Росії впав на житловий будинок в Іркутську. Загинуло 72 людини.

2000 — відкритий ліверморій (стара назва — унунгексій) — хімічний елемент з атомним номером 116.

2003 — засновано Львівський муніципальний духовий оркестр “Галицькі Сурми” (тоді — Оркестр ветеранів військово-оркестрової служби).

2008 — у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка.

2017 — адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Яке сьогодні церковне свято:

6 грудня православна церква вшановує пам’ять Митрофана Воронезького, єпископа що жив приблизно в XVII-XVIII столітті і є одним зі святих.

Митрофан народився в сім’ї благочестивих батьків, був одружений і мав сина, але в сорок років овдовів і прийняв чернечий постриг у Золотниківській пустелі, а пізніше став настоятелем цієї обителі. 1682 року Митрофан став єпископом Воронезьким. Він усіляко дбав про зміцнення православ’я та позицій церкви, займався зведенням нових обителів, вживав заходів для підвищення морального рівня духовних осіб, боровся зі старообрядництвом.

За григоріанським та новоюліанським календарем сьогодні День Святого Миколая.

Миколай Мирлікійський був багатою людиною та дбав про бідних людей тих часів. Найбільш імовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. За тамтешніми звичаями, вони не змогли б вийти заміж, і, якби їм не вдалося знайти роботу, то довелося б стати повіями. Миколай, у той час ще не єпископ, дізнавшись про це, вирішує скористатись батьківським спадком, щоб зарадити біді. Протягом трьох ночей він пробирався до убогої хатини та щоразу закидав крізь вікно в кімнату, де ночували сестри, шмат золота — на придане для кожної з дочок. Крім того, святий Миколай бажав, щоб ті три дочки не знали хто їм закидав це золото.

За традицією, цієї ночі Святий Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку, або кладуть за вікно. Чемні діти знаходять під подушкою подарунок, а неслухняні — прутик. Ця різка слугує своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою та виправитися.

Прикмети:

Якщо на Митрофана 6 грудня мрячить дрібний сніг і вітер з півночі дме, то 6 червня проллється на землю “сліпий” дощик, принесений вітром з півночі.

Рідкісні хмари – прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода.

Збіглися хмари в одну купу – чекайте негоди.

Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

Сонце за хмару ховається – буде буревій.

Ясний місяць віщує заметіль взимку.

Якщо верхівки у листяних дерев порожевіли і піднялися, то зима буде не дуже суворою.

Навколо місяця видно рожеві і тьмяні кільця – чекайте тріскучих морозів.

Традиції:

У Митрофанів день влаштовували гуляння — збирали з усіх будинків борошно, пекли пироги та варили пиво. Після цього починалося застілля, яке зазвичай супроводжувалося різними іграми. Цього дня святкували становлення санного шляху снігом.

Вшановували також і ворожили на тих, хто вирушив на війну. Для цього випікали три булки, а в одну з них вкладали хрест. Одну булочку клали на порозі, іншу – біля ікон, а третю – на лавку. Якщо булка з хрестом опинилася на порозі, то скоро повернеться додому родич з війни, а якщо біля ікон, то ця прикмета обіцяє йому смерть.

Іменини цього дня святкують:

Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.