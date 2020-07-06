Сьогодні, 6 липня, в світі відзначають Всесвітній день поцілунку і День народження долара.

Про це розповідають #Букви.

У США – День смаженої курки, в Казахстані – День столиці, в Перу – День вчителя, в Малаві – День незалежності, в Чилі – День посадки дерев, у Фінляндії – Свято Літа і Поезії або День Ейно Лейно, в Південному Судані – День матері , в Таїланді – Початок буддійського посту, в Чехії – День пам’яті Яна Гуса, в Іспанії – Фестиваль Сан-Фермін, на Коморських островах – День незалежності, в Литві – День державності, в Гайані – День Карибського співтовариства. 6 липня – день народження Далай-лами XIV.

Пам’ятні дати 6 липня

У 1785 році за пропозицією Томаса Джефферсона Конгрес Сполучених Штатів оголосив долар основною грошовою одиницею.

У 1885 році у Франції на людину випробували вакцину проти сказу.

У 1928 році в Нью-Йорку провели перший в світі повністю озвучений кіносеанс.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять мучениці Агрипини Римлянині. Ще день назвали купальниці, так як здавна було прийнято в цей день масово купатися.

На Агрипину вмиваються росою. На вікна і поріг клали кропиву, щоб нечиста сила не проникла в будинок.

Прикмети

Соловей не співає – пора ячмінь збирати;

У день свята в лазні попаритися – здоров’я знайти;

Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів:

Дощовий день – на неврожай;

Дощ у цей день обіцяє ще п’ять днів сирої погоди;

Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай.

У цей день не можна

Залишатися на самоті;

Позичати гроші або підбирати їх на вулиці.