Про це розповідають #Букви.
У США – День смаженої курки, в Казахстані – День столиці, в Перу – День вчителя, в Малаві – День незалежності, в Чилі – День посадки дерев, у Фінляндії – Свято Літа і Поезії або День Ейно Лейно, в Південному Судані – День матері , в Таїланді – Початок буддійського посту, в Чехії – День пам’яті Яна Гуса, в Іспанії – Фестиваль Сан-Фермін, на Коморських островах – День незалежності, в Литві – День державності, в Гайані – День Карибського співтовариства. 6 липня – день народження Далай-лами XIV.
Пам’ятні дати 6 липня
У 1785 році за пропозицією Томаса Джефферсона Конгрес Сполучених Штатів оголосив долар основною грошовою одиницею.
У 1885 році у Франції на людину випробували вакцину проти сказу.
У 1928 році в Нью-Йорку провели перший в світі повністю озвучений кіносеанс.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять мучениці Агрипини Римлянині. Ще день назвали купальниці, так як здавна було прийнято в цей день масово купатися.
На Агрипину вмиваються росою. На вікна і поріг клали кропиву, щоб нечиста сила не проникла в будинок.
Прикмети
- Соловей не співає – пора ячмінь збирати;
- У день свята в лазні попаритися – здоров’я знайти;
- Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів:
- Дощовий день – на неврожай;
- Дощ у цей день обіцяє ще п’ять днів сирої погоди;
- Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай.
У цей день не можна
Залишатися на самоті;
Позичати гроші або підбирати їх на вулиці.