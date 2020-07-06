Сьогодні, 6 липня, на більшій частині території України буде суха і сонячна погода - температура підніметься до +38 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, дощі з грозами пройдуть в Закарпатській, Львівській, Волинській та Івано Франківській областях. Там температура вдень коливатиметься від +29 °C до +32 °C. На решті території країни – без опадів. Температура в центрі від +30 °C до +34 °C, на сході і півдні – до +38 °C.

6 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.