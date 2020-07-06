Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, дощі з грозами пройдуть в Закарпатській, Львівській, Волинській та Івано Франківській областях. Там температура вдень коливатиметься від +29 °C до +32 °C. На решті території країни – без опадів. Температура в центрі від +30 °C до +34 °C, на сході і півдні – до +38 °C.
6 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 5 липня в північних, місцями в центральних, Одеській областях, вночі і в Карпатах і Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.