6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Християни сьогодні вшановують преподобного Захарія та святителя Артемія Солунського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру: рішення відзначати це свято Генеральна Асамблея ООН ухвалила 23 серпня 2013 року. За задумом засновників, Міжнародний день спорту стане вдалим доповненням до Міжнародного Олімпійського дня, що відзначається щороку 23 червня.Метою свята є привернути увагу людства до важливості спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин. Спортивна активність – це запорука здоров’я та добробуту, а об’єднання різних націй навколо спортивних подій сприяє миру на нашій планеті.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Колумбія – День інтерна

Таїланд – День Чаккрі

Домініканська Республіка – День психолога

США – День свіжого пива та Національний день попкорну з карамеллю

Індонезія – Національний день рибалки

Цього дня у світі:

1327 — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів свою кохану Лауру. Їй поет присвятив свої сонети.

1384 — португальці розбили кастильців у битві при Атолейруші.

1453 — почалась облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II.

1722 — Петро I увів податок на бороди в розмірі 50 карбованців на рік.

1748 — в Італії виявлені руїни Помпеї.

1814 — Наполеон зрікся престолу, його було засуджено до заслання на острів Ельба.

1818 — у Парижі барон Карл Де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда).

1869 — запатентовано целулоїд

1896 — в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, заборонені півтори тисячі років перед тим римським імператором Феодосієм I і відроджені завдяки ініціативі барона П’єра де Кубертена. Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсменів з 13 країн відкрив грецький король Георгій I у присутності 60 тисяч глядачів.

1909 — Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягли Північного полюса.

1917 — початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу

1919 — в Одесу ввійшов отаман Григор’єв.

1941 — німецько-італійські війська почали воєнні дії проти Королівства Югославія. Того ж дня частини Вермахту перейшли кордони Греції, яка від осені 1940 року відбивала італійську агресію.

1945 — Різанина в Горайці, винищення українського населення села Гораєць, здійснене підрозділами Другого Окремого Операційного батальйону Корпусу Внутрішньої Безпеки Польщі.

1946 — частина Східної Пруссії як Калінінградська область увійшла до складу СРСР. Територію Східної Пруссії згідно з Потсдамською угодою поділили Радянський Союз і Польська Народна Республіка.

1950 — секретною постановою Ради Міністрів СРСР спецпоселенці стали вважатися засланими навічно.

1968 — групу Pink Floyd покинув засновник і ідейний натхненник Сід Барретт.

1970 — під час п’ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стали почесними громадянами міста Мемфіс.

1992 — міністри закордонних справ Росії, України, Румунії, Молдови прийняли спільну декларацію про припинення вогню в Наддністрянщині.

1992 — Майкрософт представила операційну систему Windows 3.1.

1994 — початок геноциду в Руанді, після того, як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ’ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар’яміра.

2005 — президентом Іраку став Джалаль Талабані.

2009 — о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стався землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3.

2016 — Нідерланди на консультативному референдумі відкинули асоціацію України і ЄС.

Яке сьогодні церковне свято:

6 квітня у православному календарі вшановують преподобного Захарія та святителя Артемія Солунського.

Захарій був постником у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, вирізнявся тим, що міг бачити бісів та ангелів у своїх видіннях. Також їв лише насіння та овочі після заходу сонця, пив воду.

Про життя Артемія Солунського відомо дуже мало. Жив він у Селевкії Пісідійській (Мала Азія), де й народився. Був дуже моральним і побожним. Коли ті місця відвідував апостол Павло, він призначив Артемія першим єпископом міста. На думку Павла, саме цей чоловік був гідним посади, тому що ніколи не помилявся. Все своє життя Артемій мудро керував приходом і свято вірив у Бога. Помер у глибокій старості.

Прикмети:

Йде сніг — буде хороший урожай гречки.

Вранці роса — вродить просо.

Тепла ніч — на теплу весну.

Почав співати зяблик — варто чекати на прохолодну погоду.

Традиції:

Напередодні Благовіщення робили прибирання в будинку, закінчували всі невідкладні справи.

Також за традицією на вулиці розпалювали багаття і кидали в нього все непотрібне. Вважалося, чим вище полум’я багаття – тим кращий захист від нечисті.

Цього дня заборонено було ходити в гості, запрошувати когось до себе і розпочинати ремонт. Вірили, що інакше можна винести зі своєї оселі удачу.

Іменини сьогодні святкують:

Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан, Захар.