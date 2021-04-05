Завтра, 6 квітня, у значній частині Європи очікується холодна погода, в багатьох країнах йтиме сніг та мокрий сніг. В Україні найхолодніше буде у західній частині.

Про це розповідає синоптик Наталка Діденко.

“6-го квітня холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується +3-8 °C, місцями від 0 °C до +3 °C. В Карпатах до -3-8 °C.

Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною (див. карту 1) – тому саме звідси поки побуде тепліша погода, завтра на Сході, Півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується від +9 °C до +13 °C”, – зазначила синоптик.

За її словами, завтра у західних областях України прогнозується мокрий сніг, у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях – періодично невеликий дощ.

На решті території України – без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.

У Києві у вівторок буде тепла погода, протягом дня передбачається до +13°C.