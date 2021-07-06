Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1415 — спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.
1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.
1483 — коронований Річард III Англійський.
1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор, пізніше зарахований до лику католицьких святих.
1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті Philosofiae naturalis principia mathematika, в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.
1785 — долар став національною валютою США.
1809 — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадений з Ватикану і вивезений до Гренобля.
1918 — у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків.
1938 — у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною у цьому питанні.
1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.
1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України (ВДНГ).
2005 — Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.
Яке сьогодні церковне свято:
6 липня в православній церкві шанується пам’ять мучениці Агрипини.
Прикмети погоди:
Дощовий день – до неврожаю.
Дощ у цей день обіцяє ще п’ять днів сирої погоди.
Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.
Іменини сьогодні святкують Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.