Сьогодні, 6 листопада, в Україні відзначають День Визволення Києва, а у світі - Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День чоловіків

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

День Обами в Кенії

День пам’яті Іцхака Рабина

День переміщень без компаса

День саксофона

Національний день баскетболу в США

Національний день начос в США.

Цей день в історії:

1657 — відбулася Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз.

1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки.

1919 — відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу — у цих умовах командування Української Галицької армії уклало перемир’я і союзний договір з Добровольчою армією.

1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримала партія націонал-соціалістів.

1944 — відбудована і відновила свою роботу Київська радіостанція.

1951 — почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії Українського телебачення.

1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з’єднала станції “Вокзальна“, “Університет“, “Хрещатик“, “Арсенальна“, “Дніпро“.

1962 — Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР.

1964 — здано в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод.

1980 — у Миколаєві збудований новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м.

1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримав республіканець Рональд Рейган.

1986 — у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, ще 100 були поранені.

1987 — у Києві відкрито 28-у станцію метрополітену — “Ленінська“ (тепер “Театральна“).

1991 — розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу.

1998 — Повінь на Закарпатті.

1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Яке сьогодні церковне свято:

6 листопада християни відзначають День ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість”.

Прикмети:

Ворони збираються в зграї – до рясного снігопаду.

Якщо почути в цей день спів цвіркуна, то скоро в будинку небіжчик з’явиться.

Тріска тріщить – до морозу.

Іменини сьогодні святкують: Лаврентій, Олексій, Іван, Микола, Петро.