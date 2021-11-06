Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День чоловіків
- Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
- День Обами в Кенії
- День пам’яті Іцхака Рабина
- День переміщень без компаса
- День саксофона
- Національний день баскетболу в США
- Національний день начос в США.
Цей день в історії:
1657 — відбулася Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз.
1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки.
1919 — відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу — у цих умовах командування Української Галицької армії уклало перемир’я і союзний договір з Добровольчою армією.
1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримала партія націонал-соціалістів.
1944 — відбудована і відновила свою роботу Київська радіостанція.
1951 — почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії Українського телебачення.
1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з’єднала станції “Вокзальна“, “Університет“, “Хрещатик“, “Арсенальна“, “Дніпро“.
1962 — Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР.
1964 — здано в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод.
1980 — у Миколаєві збудований новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м.
1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримав республіканець Рональд Рейган.
1986 — у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, ще 100 були поранені.
1987 — у Києві відкрито 28-у станцію метрополітену — “Ленінська“ (тепер “Театральна“).
1991 — розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу.
1998 — Повінь на Закарпатті.
1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.
Яке сьогодні церковне свято:
6 листопада християни відзначають День ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість”.
Прикмети:
- Ворони збираються в зграї – до рясного снігопаду.
- Якщо почути в цей день спів цвіркуна, то скоро в будинку небіжчик з’явиться.
- Тріска тріщить – до морозу.
Іменини сьогодні святкують: Лаврентій, Олексій, Іван, Микола, Петро.