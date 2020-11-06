У п'ятницю, 6 листопада, в Україні відзначають День визволення Києва від фашистів під час Другої світової війни, а під егідою ООН - Міжнародний день запобіганню експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів і Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини.

#Букви зібрали цікаві факти про ці та інші свята.

В Україні 6 листопада відзначають День визволення Києва. Під час Другої світової війни місто з осені 1941-го року було окуповано німецько-фашистськими військами. За час окупації в місті було знищено понад 100 тисяч киян і військовополонених. Після двох років окупації силами військ 1-го Українського фронту почалася визвольна операція.

У 2001 році Генеральна Асамблея оголосила 6 листопада кожного року Міжнародним днем ​​запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. В організації заявляли, що збиток, заподіяний навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і часто зачіпає не тільки одне держави і не тільки нинішнє покоління.

Також сьогодні Міжнародний день пам’яті тварин загиблих від рук людини. Тільки за останнє сторіччя таких остаточно вимерлих видів тварин можна нарахувати кілька десятків лише серед великих хребетних.

Ще 6 листопада Міжнародний день саксофона. Бельгійський винахідник музичних інструментів Адольф Сакс показав світові перший саксофон в 1840 році, а тепер в день його народження – 6 листопада 1814 року – відзначають свято, присвячене найромантичнішому музичному інструменту.

6 листопада – день, коли християни звертаються до ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість”. У цей день прийнято відвідувати церкву і молитися іконі. Найчастіше жінки моляться про любов і сімейне благополуччя. Вважається, що Божа Матір є покровителькою сім’ї та здатна вберегти від проблем.

З цього дня починалися зимові посиденьки дівчат.

Посиденьки починалися з “урочної” роботи – кожній з дівчат її мати давала “урок”, тобто завдання, скільки і якої роботи треба виконати за вечір. Коли все було виконано, в хату приходили сільські хлопці і починалися веселощі: ігри, танці, пісні.

Прикмети:

Якщо ви йшли і ні з того ні з сього впали, то це добра ознака – предки вірили, що це обіцяє довге і щасливе життя.

Біла собака слідує за вами шляхом – до багатого, щасливого і безтурботного життя круглий рік.

Якщо вивести тарганів з дому – вони ще довго не будуть турбувати вас.

Ворони збираються в зграї – до рясного снігопаду.

Якщо в цей день поворожити на судженого (будь-яким способом) – він обов’язково з’явиться.

Що не можна робити:

Строго заборонено лаятися, лихословити, ображатися, злитися і робити погані вчинки.

Не варто брати частування від представників протилежної статі, якщо вони вам не подобаються. Існує повір’я, що через їжу вони можуть вас приворожити.

Іменинники: Афанасій, Олександр, Дмитро, Володимир, Омелян, Євген, Іларіон, Єфрем, Кирило, Максим, Ксенія, Михайло, Марія, Сергій, Микола.

6 листопада – цей день в історії

1860 – Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом США.

1916 – Жанетт Ренкін, феміністка і пацифістка з великим стажем, зі штату Монтана, стала першою жінкою, обраною у Конгрес США.

1943 – війська Першого Українського фронту взяли Київ і Васильків.

1951 – почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії українського телебачення.

1995 – вийшов останній альбом Queen за участю Фреді Меркьюрі.

Іменинники 6 листопада

1494 – турецький султан з династії Османів, чоловік Насті Лісовської (Роксолани) Сулейман Пишний.

1811 – український письменник Маркіян Шашкевич.

1814 – винахідник саксофона Адольф Сакс.

1861 – канадський вчитель фізкультури, автор гри в бейсбол Джеймс Нейсміт.

1880 – австрійський письменник і есеїст Роберт Музіль.

1988 – американська актриса Емма Стоун.

1988 – австрійський співак, переможець “Євробачення 2014” Кончита Вурст.