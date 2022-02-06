6 лютого у світі – Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій які калічать жіночі статеві органи, Міжнародний день бармена, Всесвітній день без мобільного телефону, День Боба Марлі на Ямайці та День британського йоркширського пудингу.

Про це повідомляють #Букви.

Також у цей день святкують День кульгавої качки. Кульгавою качкою називають посадову особу, яка йде з поста та більш не несе відповідальності перед своїми виборцями.

Християни всього світу вшановують 6 лютого пам’ять преподобної Ксенії Римлянки. Вона присвятила своє життя служінню Богу та померла під час молитви. Вважається, що її мощі зцілюють хвороби.

Пам’ятні дати:

У 1840 році за договором Вайтангі Нова Зеландія перейшла під управління Великої Британії, а племена маорі отримали заступництво метрополії.

У 1900 році Олександр Попов вперше передав сигнал про лихо на морі по радіо.

У 1931 році вперше на екранах Сполучених Штатів Америки вийшов фільм “Вогні великого міста” за участі Чарлі Чапліна.

У 1952 році престол Об’єднаного Королівства Великої Британії зійшла королева Єлизавета ІІ.

6 лютого 1958 року було створено Національну спілку кінематографістів України.

У 1996 році британську антарктичну станцію “Фарадей” передали українським полярникам. Так з’явилася станція “Академік Вернадський”.

У 2018 році компанія SpaceX вперше здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

У цей день народилися:

У 1665 році народилася англійська і шотландська королева Анна Стюарт.

У 1806 році народився Орест Новицький – український філософ, перший професор філософії Київського університету, представник київської школи філософського теїзму.

У 1861 році народився винахідник протигаза, український хімік Микола Зелінський.

У 1883 році народився Дмитро Григорович – український авіаконструктор, творець першого гідроплану.

У 1911 році народився Рональд Рейган – 40-й Президент США від Республіканської партії, 33-й губернатор Каліфорнії.

У 1945 році народився виконавець регі, перший артист Ямайки, що зумів досягти міжнародного визнання, композитор і співак Боб Марлі.

Прикмети:

Якщо 6 лютого мороз, відлига прийде не раніше квітня.

Якщо сонячно, весна буде ранньою.

Якщо у цей день завірюха, врожай буде поганим.

Традиції:

6 лютого не радять бажати зла сусідам – бо це обернеться вам у рази важче.

Також у цей день варто бути уважним до свого здоров’я: якщо щось заболить – звертайтеся до лікаря, навіть якщо це здається дрібницею, бо в цей день тіло подає сигнали.

6 лютого не можна переїдати та вживати спиртні напої надміру.

Іменини святкують: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис.