Про це повідомляють #Букви.
Також у цей день святкують День кульгавої качки. Кульгавою качкою називають посадову особу, яка йде з поста та більш не несе відповідальності перед своїми виборцями.
Християни всього світу вшановують 6 лютого пам’ять преподобної Ксенії Римлянки. Вона присвятила своє життя служінню Богу та померла під час молитви. Вважається, що її мощі зцілюють хвороби.
Пам’ятні дати:
У 1840 році за договором Вайтангі Нова Зеландія перейшла під управління Великої Британії, а племена маорі отримали заступництво метрополії.
У 1900 році Олександр Попов вперше передав сигнал про лихо на морі по радіо.
У 1931 році вперше на екранах Сполучених Штатів Америки вийшов фільм “Вогні великого міста” за участі Чарлі Чапліна.
У 1952 році престол Об’єднаного Королівства Великої Британії зійшла королева Єлизавета ІІ.
6 лютого 1958 року було створено Національну спілку кінематографістів України.
У 1996 році британську антарктичну станцію “Фарадей” передали українським полярникам. Так з’явилася станція “Академік Вернадський”.
У 2018 році компанія SpaceX вперше здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.
У цей день народилися:
У 1665 році народилася англійська і шотландська королева Анна Стюарт.
У 1806 році народився Орест Новицький – український філософ, перший професор філософії Київського університету, представник київської школи філософського теїзму.
У 1861 році народився винахідник протигаза, український хімік Микола Зелінський.
У 1883 році народився Дмитро Григорович – український авіаконструктор, творець першого гідроплану.
У 1911 році народився Рональд Рейган – 40-й Президент США від Республіканської партії, 33-й губернатор Каліфорнії.
У 1945 році народився виконавець регі, перший артист Ямайки, що зумів досягти міжнародного визнання, композитор і співак Боб Марлі.
Прикмети:
Якщо 6 лютого мороз, відлига прийде не раніше квітня.
Якщо сонячно, весна буде ранньою.
Якщо у цей день завірюха, врожай буде поганим.
Традиції:
6 лютого не радять бажати зла сусідам – бо це обернеться вам у рази важче.
Також у цей день варто бути уважним до свого здоров’я: якщо щось заболить – звертайтеся до лікаря, навіть якщо це здається дрібницею, бо в цей день тіло подає сигнали.
6 лютого не можна переїдати та вживати спиртні напої надміру.
Іменини святкують: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис.
- Нагадаємо, 5 лютого відзначали Всесвітній день “Нутелли“, День ерудита, День Рунеберга у Фінляндії, у США День метеоролога, у Франції – День фіалок у Тулузі, а в Японії свято снігу.