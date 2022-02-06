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Також у цей день святкують День кульгавої качки. Кульгавою качкою називають посадову особу, яка йде з поста та більш не несе відповідальності перед своїми виборцями.

Християни всього світу вшановують 6 лютого пам’ять преподобної Ксенії Римлянки. Вона присвятила своє життя служінню Богу та померла під час молитви. Вважається, що її мощі зцілюють хвороби.

Пам’ятні дати:

У 1840 році за договором Вайтангі Нова Зеландія перейшла під управління Великої Британії, а племена маорі отримали заступництво метрополії.

У 1900 році Олександр Попов вперше передав сигнал про лихо на морі по радіо.

У 1931 році вперше на екранах Сполучених Штатів Америки вийшов фільм “Вогні великого міста” за участі Чарлі Чапліна.

У 1952 році престол Об’єднаного Королівства Великої Британії зійшла королева Єлизавета ІІ.

6 лютого 1958 року було створено Національну спілку кінематографістів України. 

У 1996 році британську антарктичну станцію “Фарадей” передали українським полярникам. Так з’явилася станція “Академік Вернадський”.

У 2018 році компанія SpaceX вперше здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

У цей день народилися: 

У 1665 році народилася англійська і шотландська королева Анна Стюарт.

У 1806 році народився Орест Новицький – український філософ, перший професор філософії Київського університету, представник київської школи філософського теїзму.

У 1861 році народився винахідник протигаза, український хімік Микола Зелінський.

У 1883 році народився Дмитро Григорович –  український авіаконструктор, творець першого гідроплану.

У 1911 році народився Рональд Рейган –  40-й Президент США від Республіканської партії, 33-й губернатор Каліфорнії.

У 1945 році народився  виконавець регі, перший артист Ямайки, що зумів досягти міжнародного визнання, композитор і співак Боб Марлі. 

Прикмети: 

Якщо 6 лютого мороз, відлига прийде не раніше квітня. 

Якщо сонячно, весна буде ранньою.

Якщо у цей день завірюха, врожай буде поганим.

Традиції: 

6 лютого не радять бажати зла сусідам – бо це обернеться вам у рази важче. 

Також у цей день варто бути уважним до свого здоров’я: якщо щось заболить – звертайтеся до лікаря, навіть якщо це здається дрібницею, бо в цей день тіло подає сигнали. 

6 лютого не можна переїдати та вживати спиртні напої надміру. 

Іменини святкують: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис. 