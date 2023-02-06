Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи та Міжнародний день бармена.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Ідеться про всі процедури, спрямовані на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям у немедичних цілях. Подібна практика визнана порушенням прав жінок на міжнародному рівні. Це стосується порушення прав на здоров’я, безпеку і фізичну недоторканність, на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також – на життя в разі, коли ці операції призводять до смерті.

Міжнародний день бармена. У 2008 році це свято започаткував клуб “Докер паб” у Києві та Міжнародний центр бармена “Planet Z”. Дата обрана на честь дня пам’яті католицького святого Аманда.

Аманд народився у Франції близько 584 року. Попри волю своєї родини, у віці двадцяти років юнак вирішив присвятити життя Богу і став ченцем. П’ятнадцять років він провів у місті Бурж, навчаючись у місцевого єпископа. Потім Аманд здійснив паломництво до Риму, а повернувшись до Франції у 629 році, отримав посаду єпископа без певної єпархії. Він славився своєю товариськістю й гостинністю, а регіон, де він жив, здавна був багатим на виноградники та й взагалі мав давню культуру споживання алкогольних напоїв. Тому Аманда вважали своїм покровителем всі винороби, а також пивовари та шинкарі.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Нова Зеландія – день Вайтанги

Ямайка – день Боба Марлі

Саами – день саамського народу

Таджикистан – день міліції

Цього дня у світі:

1819 — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман дозволив британцю Стемфорду Рафлзу створити торговий пункт у Сінгапурі

1840 — за договором Вайтангі Нова Зеландія переходила під управління Великої Британії, а племена маорі отримували заступництво метрополії

1900 — Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі

1901 — у Парижі на вокзалах з’явились перші громадські телефони

1922 — закінчилась Вашингтонська морська конференція щодо інтересів у Тихому океані та Східній Азії; США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь

1925 — почала виходити перша українська піонерська газета “На зміну” (згодом — “Зірка”)

1931 — на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна “Вогні великого міста”

1933 — підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти.

1935 — у продаж вперше надійшла настільна гра “Монополія”

1944 — прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України

1952 — на престол Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів

1958 — у Мюнхені розбився літак з футбольною командою “Манчестер Юнайтед” на борту (“Малюки Басбі”). Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу, тренери, журналісти

1958 — створено Спілку кінематографістів України

1971 — у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м’ячику від гольфу

1985 — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство

1985 — компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп’ютерів IBM PC

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо

1996 — британську антарктичну станцію “Фарадей” передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію “Академік Вернадський”

2004 — у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики — вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни

2018 — з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy

Яке сьогодні церковне свято:

6 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобної Ксенії Римлянки.

Преподобна Ксенія жила в V столітті й була єдиною дочкою знатного римського сенатора. В юності вона разом з двома служницями таємно втекла з батьківського дому, щоб не виходити заміж. В дорозі вони зустріли настоятеля обителі святого апостола Андрія і попросилися разом з ним в місто Міласс. Там Ксенія купила землю, побудувала храм святого Стефана і заснувала жіночий монастир. Незабаром єпископ Міласса, Павло, посвятив Ксенію в дияконіси.

Свята Ксенія допомагала всім: для бідних була благодійницею, для скорботних – утішителькою, для грішних – наставницею. При цьому сама свята вважала себе гірше і грішнішою за всіх. У день смерті святої Ксенії в небі над монастирем з’явилося знамення у вигляді світлого вінця з блискучим посеред нього хрестом. Воно супроводжувало тіло святої до самого поховання.

Мощі святої володіють силою – багато хворих, торкаючись до них, отримали зцілення.

Прикмети:

Якщо на небі видно хмари – буде хороша погода

Якщо сильна завірюха – може бути дефіцит корму для тварин

Якщо погода безвітряна – друга половина липня буде теплою та без дощів

Якщо день дуже сонячний – навесні буде тепла та приємна погода

Традиції:

Не можна ставити квас і брагу, інакше осінь буде неврожайна

Не варто зав’язувати будь-які вузли, щоб похорон не накликати

Заборонено перестилати ліжко, інакше захворієте

Не варто стригти нігті на ногах, в іншому випадку не уникнути судом

Не розповідайте комусь свій сон

Іменини цього дня святкують:

Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.