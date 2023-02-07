Протягом минулої доби, 6 лютого, російські військові вбили ще одного 1 цивільного мешканця Донеччини. Людина загинула у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще 5 людей в області дістали поранення.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 352 та поранили 3 000 жителів Донеччини.

Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному Донецької області.