Про це зауважив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції.

Він зазначив, що з понеділка починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard.

Ми продовжуємо розмови з нашими партнерами, і незабаром буде візит високих гостей, поговоримо і про запчастини для Leopard, їх ремонт, обслуговування тощо”, — наголосив Резніков.

Нині, пояснив очільник оборонного відомства, вже є чітке розуміння про точну кількість танків від кожної країни-союзниці.

Під час зустрічі зі ЗМІ Резніков також поінформував про здобутки й перспективи відомства за 2022 рік. Зокрема, міністр заявив, що Генштаб тримає ситуацію з російським наступом на контролі.

Окрім цього, Резніков висловив впевненість, що Україна отримає від партнерів літаки, та зауважив, що зараз питання обговорюється, у партнерів є розуміння і ведеться робота у відповідному напрямку. Він додав, що бренд літаків не принципові для оборони України. Він зауважив, що припускає можливість передачі Україні літаків F-16 і МіГ або інших моделей літаків.

Щобільше, він зазначив, що Україна сьогодні отримує більше систем протиповітряної оборони, ніж тоді, коли їх втрачала, наголосив глава МОУ. І РФ марно вдається до спроб виснаження української ППО з метою послаблення спроможності України відповідати на атаки окупантів.

Тож міністр висловив переконання, що 2023 рік для України стане роком перемоги.

Ми віримо, що 2023 рік буде роком перемоги. Я вірю у створення військового трибуналу, — наголосив Олексій Резніков.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Також стало відомо, що США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.

Окрім цього, американський лідер Джо Байден оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Своєю чергою, 25 січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення надати Україні передові західні танки було як дипломатичним, так і військовим зусиллям, зазначивши, що сьогоднішнє рішення “готувалося кілька тижнів”.

30 січня у Норвегії пообіцяли відправити в Україну танки німецького виробництва Leopard 2 якнайшвидше. Ймовірно, техніку варто очікувати під кінець березня.

Вже 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.

4 лютого до України з Галіфаксу вирушив перший танк Leopard 2 німецького виробництва, наданий Канадою.

Водночас вже 5 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії “знову” загрожують німецькі танки, як це було під час Другої світової війни, попередивши, що Москва готова відповісти на агресію із Заходу.

На що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що західні танки будуть розміщені лише на українській території, відкинувши звинувачення з боку Кремля в тому, що рішення спорядити Києву передову зброю є ескалацією війни.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії опублікувало фото з навчання українських танкових екіпажів на танках Challenger 2.