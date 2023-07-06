Джерело: #Букви
Всесвітній день поцілунків: неофіційне свято, придумане в XIX столітті у Великій Британії, а 20 років тому було затверджено Організацією Об’єднаних Націй. Святкується щорічно 6 липня.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Малаві – День Республіки
- Коморські Острови – День Незалежності
- Литва – День державності
Цього дня у світі:
- 1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля.
- 1415 — спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.
- 1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.
- 1483 — коронований Річард III Англійський.
- 1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор, пізніше зарахований до лику католицьких святих.
- 1651 — полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь).
- 1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті “Philosofiae naturalis principia mathematika”, в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.
- 1785 — долар став національною валютою США.
- 1809 — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадений з Ватикану і вивезений до Гренобля.
- 1918 — у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків.
- 1938 — у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною у цьому питанні.
- 1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.
- 1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України (“ВДНГ”).
- 1994 — на екрани США вийшов фільм “Форрест Гамп”.
- 2005 — Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні за церковним календарем – день пам’яті Агрипини Римської. Вона за часів правління імператора Валеріана, який був відомий своїм жорстоким поводженням з християнами. Дівчину схопили, але навіть перед судом вона не зреклася своєї віри. Довго її катували і мучили, а в кінці закували ланцюгами, але з’явився Янгол і допоміг їй вибратися. Померла Агрипина від отриманих ран.
Прикмети:
- Не співає соловей, отже, пора ячмінь збирати
- Велика роса означає, що добре вродять огірки і горіхи
- Йде дощ — до неврожаю
- Дощить — ще п’ять днів буде негода
Традиції:
- Здавна вважалося, що цього дня потрібно піти в лазню і добре попаритися, або хоча б скупатися в річці. Так можна очиститися від хвороб і усього негативу.
- У цей день збирали кропиву і розкладали на порозі, щоб в будинок не могли зайти злі сили.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипина.
- За даними синоптиків у четвер, 6 липня, у більшості областей України дощитиме.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 5 липня.