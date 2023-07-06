Джерело: #Букви

Всесвітній день поцілунків: неофіційне свято, придумане в XIX столітті у Великій Британії, а 20 років тому було затверджено Організацією Об’єднаних Націй. Святкується щорічно 6 липня.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Малаві – День Республіки

Коморські Острови – День Незалежності

Литва – День державності

Цього дня у світі:

1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля.

1415 — спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.

1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.

1483 — коронований Річард III Англійський.

1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор, пізніше зарахований до лику католицьких святих.

1651 — полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь).

1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті “Philosofiae naturalis principia mathematika”, в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.

1785 — долар став національною валютою США.

1809 — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадений з Ватикану і вивезений до Гренобля.

1918 — у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків.

1938 — у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною у цьому питанні.

1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.

1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України (“ВДНГ”).

1994 — на екрани США вийшов фільм “Форрест Гамп”.

2005 — Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні за церковним календарем – день пам’яті Агрипини Римської. Вона за часів правління імператора Валеріана, який був відомий своїм жорстоким поводженням з християнами. Дівчину схопили, але навіть перед судом вона не зреклася своєї віри. Довго її катували і мучили, а в кінці закували ланцюгами, але з’явився Янгол і допоміг їй вибратися. Померла Агрипина від отриманих ран.

Прикмети:

Не співає соловей, отже, пора ячмінь збирати

Велика роса означає, що добре вродять огірки і горіхи

Йде дощ — до неврожаю

Дощить — ще п’ять днів буде негода

Традиції:

Здавна вважалося, що цього дня потрібно піти в лазню і добре попаритися, або хоча б скупатися в річці. Так можна очиститися від хвороб і усього негативу.

У цей день збирали кропиву і розкладали на порозі, щоб в будинок не могли зайти злі сили.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипина.