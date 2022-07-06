Про це повідомляють #Букви.
6 липня у всьому світі відзначають день поцілунку – неофіційне свято, придумане в XIX столітті у Великій Британії, а 20 років тому було затверджено Організацією Об’єднаних Націй. Святкується щорічно 6 липня.
У світі цього дня відзначають:
- Малаві: Національне свято Республіки Малаві. День Республіки (1964)
- Коморські Острови: Національне свято Коморських островів. День Незалежності (1975)
Цього дня в історії:
- 1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля
- 1415 — спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус
- 1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви
- 1483 — коронований Річард III Англійський
- 1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор, пізніше зарахований до лику католицьких святих
- 1651 — полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь)
- 1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті “Philosofiae naturalis principia mathematika”, в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики
- 1785 — долар став національною валютою США
- 1809 — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадений з Ватикану і вивезений до Гренобля
- 1918 — у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків
- 1938 — у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною у цьому питанні
- 1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні
- 1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України (“ВДНГ”)
- 1994 — на екрани США вийшов фільм “Форрест Гамп”
- 2005 — Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України
Яке сьогодні церковне свято:
6 липня святкують день пам`яті Агрипини Римської. Вона була родом з багатої родини. Будучи юною дівою, вона увірувала в Спасителя і прийняла християнство. За часів правління імператора Валеріана, коли гоніння на християн посилилися, дівчину схопили.
Перед судом вона не побажала зректися своєї віри і знову сповідувала християнство. За це святу мучили і катували. В кінці дівчину закували в ланцюзі, але Янгол звільнив її. Від отриманих травм Агрипина померла. Небайдужі християнки таємно забрали тіло мучениці і відвезли в Сицилію, де від її труни зцілювалися люди. У XI столітті мощі перевезли до Константинополя.
Прикмети:
- Дощовий день – на неврожай.
- Дощ у цей день обіцяє ще п’ять днів сирої погоди.
- За повір’ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.
- Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.
Традиції:
- Цього дня не можна сумувати. У день Агрипини Купальниці потрібно подолати весь негатив та радіти життю.
- Також не варто давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна потрапити у фінансову прірву.
- Заборонено аналізувати свої сни – приділіть більше уваги реальному життю.
Цього дня іменини відзначають:
Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.
- Нагадаємо, раніше #Букви повідомляли про свята, традиції, іменини 5 липня.
- Також повідомлялось про прогноз погоди на 6 липня.