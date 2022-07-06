6 липня у світі відзначають день поцілунку та день чохла для парасольки.

Про це повідомляють #Букви.

6 липня у всьому світі відзначають день поцілунку – неофіційне свято, придумане в XIX столітті у Великій Британії, а 20 років тому було затверджено Організацією Об’єднаних Націй. Святкується щорічно 6 липня.

У світі цього дня відзначають:

Малаві: Національне свято Республіки Малаві. День Республіки (1964)

Коморські Острови: Національне свято Коморських островів. День Незалежності (1975)

Цього дня в історії:

1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля

1415 — спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус

1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви

1483 — коронований Річард III Англійський

1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор, пізніше зарахований до лику католицьких святих

1651 — полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь)

1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті “Philosofiae naturalis principia mathematika”, в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики

1785 — долар став національною валютою США

1809 — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадений з Ватикану і вивезений до Гренобля

1918 — у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків

1938 — у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною у цьому питанні

1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні

1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України (“ВДНГ”)

1994 — на екрани США вийшов фільм “Форрест Гамп”

2005 — Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України

Яке сьогодні церковне свято:

6 липня святкують день пам`яті Агрипини Римської. Вона була родом з багатої родини. Будучи юною дівою, вона увірувала в Спасителя і прийняла християнство. За часів правління імператора Валеріана, коли гоніння на християн посилилися, дівчину схопили.

Перед судом вона не побажала зректися своєї віри і знову сповідувала християнство. За це святу мучили і катували. В кінці дівчину закували в ланцюзі, але Янгол звільнив її. Від отриманих травм Агрипина померла. Небайдужі християнки таємно забрали тіло мучениці і відвезли в Сицилію, де від її труни зцілювалися люди. У XI столітті мощі перевезли до Константинополя.

Прикмети:

Дощовий день – на неврожай.

Дощ у цей день обіцяє ще п’ять днів сирої погоди.

За повір’ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.

Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.

Традиції:

Цього дня не можна сумувати. У день Агрипини Купальниці потрібно подолати весь негатив та радіти життю.

Також не варто давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна потрапити у фінансову прірву.

Заборонено аналізувати свої сни – приділіть більше уваги реальному життю.

Цього дня іменини відзначають:

Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.