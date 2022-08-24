24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала неспровоковане вторгнення на територію суверенної та незалежної Української Держави. Протягом цього часу світ встиг побачити справжнє обличчя росіян, попри намагання його "зберегти".

Про це повідомляють #Букви.

Як раніше зазначав Президент України Володимир Зеленський, під контролем росіян перебуває близько 20% української території, а це майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Водночас близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. Також майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями, а понад 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон.

Станом на 2 червня російські війська зайшли у 3 тисячі 620 населених пунктів України. 1 017 з них вже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 належить звільнити.

Втрати російської та української сторін

Згідно з останніми даними, щодня на російсько-українському фронті гине 30-50 військових Збройних сил України. Про це заявляв радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додаючи, що у порівнянні з початком червня, втрати ЗСУ зменшилися у 2,5-3 рази.

Попри те, що українська влада не офіційно не озвучує загальні втрати нашої армії, низка експертів з оборони та іноземних та українських військових зауважують, що втрати серед особового складу росіян значно перевищують кількість загиблих українців. Щодня втрати РФ у війні проти України складають 500 осіб пораненими та вбитими. Такі масштабні втрати не дозволяють Росії досягти поставлених в Україні цілей: “У них величезна проблема з робочою силою, а ще більш серйозна проблема полягає в тому, що робоча сила, яку вони мають, недостатньо навчена. Їхні найкращі підрозділи вже закривавлені”, – сказав генерал у відставці Філіп Брідлава, який був верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Станом на 24 серпня, офіційна українська статистика свідчить, що воїни ЗСУ ліквідували 45 700 російських окупантів. Також солдати РФ втратили тисячі одиниць техніки.

Обстріли цивільної інфраструктури: кожен 20-й удар завданий по військових цілях, решта 19 – цивільні об’єкти

Прокремлівська пропаганда активно просуває наративи, у яких стверджує, що не завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України. Втім, якщо звернутися до задокументованої статистики українських спецслужб виявляється, що в одному з 20 випадків російські ракети вражали військові об’єкти, усі решта – скеровувались на цивільні об’єкти.

Окрім цього, окупанти використали у війні проти України не менше 210 видів забороненого міжнародними конвенціями озброєння. Вони застосовували їх під час бойових дій стосовно українських військ та українських міст з мирними жителями.

На британсько-українському саміті міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про пошкодження, які російські загарбники завдали українській інфраструктурі. Зокрема про понад 24 тисячі кілометрів доріг та 305 мостів, які було зруйновано. За підрахунками, прямі задокументовані збитки завдані українській інфраструктурі сягають майже 104 млрд доларів.

В Україні вже вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу. Лише у Харківській області було зруйновано та пошкоджено 45% доріг.

Підтримка міжнародної спільноти

Перспектива вторгнення Росії в Україну посилила тривогу, загрожуючи занурити 44 мільйони українців у війну. Але крок Кремля також може вийти далеко за межі спільного кордону цих двох країн – він може стати початком нової ери невизначеності у Східній Європі та змінить геополітичну картину світу не на користь Заходу.

Зі зростанням загрози повномасштабної агресії Росії проти України, риторика Заходу стає все гучнішою. Лідери таких країн, як США, Велика Британія, Франція тощо наголошують на руйнівних санкціях для РФ та потенційного розгортання сил НАТО.

Експерти побоюються, що в разі успіху Росії у конфлікті, диктатори всього світу припинять зважати на США, переконавшись, що насправді країна не здатна чинити опору у відстоюванні демократії.

Втім, більшість світових лідерів продовжують підтримувати Україну, постачаючи зброю, відмовляючись від російських енергоресурсів та впроваджуючи заборони проти громадян РФ.

За інформацією ЗМІ, у Сполучених Штатах Америки 24 серпня, в День незалежності України готуються оголосити про додатковий пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів.

Зеленський наголошував, що керівництво України зараз активно працює над тим, аби Захід запровадив нові санкції проти РФ, аби простимулювати громадян держави-терористки відчути свою частину відповідальності за дії їхньої країни. Він пояснив, що ті, хто має російське громадянство та мовчить – підтримує повномасштабну війну проти України.

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Однак за даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.

Війна в Україні впливає на весь світ

Важливість міжнародної підтримки полягає в тому, що російсько-українська війна не закінчиться на території України. Попри те, що амбіції та агресія Кремля може поширитися на інші держави, російське вторгнення в Україну спровокувало зростання цін на сировинні товари. Внаслідок цього відновлення частини Африки було зупинено, а також посилилися проблеми через продовольчу безпеку регіону.

Гори пшениці, що застрягли в Україні через окупацію росіянами, вже обтяжували глобальне постачання продовольства. На додачу хвиля спеки в Європі, яка панує цього тижня, лише погіршила ситуацію.

За даними Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), глобальний голод різко зріс: зі 135 мільйонів людей, які відчували гостру нестачу їжі у 2019 році, до 345 мільйонів у 2022 році. Він включає “50 мільйонів людей у ​​45 країнах, у двері яких стукає голод”, – заявив 20 липня виконавчий директор ВПП Девід Бізлі Комітету у закордонних справах Палати представників, закликаючи інші країни-донори, як-от країни Перської затоки, втрутитись у справу “відвернення катастрофи”.

Однією з демократичних перемог у війні називають “зернову угоду”. Адже протягом 20 днів з початку роботи “Зернового коридору” з українських морських портів вийшло 27 суден. Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються. Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

Водночас економіка в країнах єврозони у другому кварталі зросла не так значно, як очікувалося. З квітня по червень 2022 року сукупний ВВП зріс у порівнянні з першим кварталом лише на 0,6%. Раніше зростання передбачали на рівні 0,7%. На переконання фахівців, на економіку єврозони негативно впливає високий рівень інфляції, спричинений енергетичною кризою на тлі повномасштабної війни РФ в Україні.

Кризи, які спричинила та посилила російсько-українська війна, можуть призвести до дефолту більш ніж 70 держав. Проблеми з продовольством, паливом та фінансами загрожують спровокувати заворушення у бідних країнах. Курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відбилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.

Втрати серед цивільного населення

Сьогодні, в День Незалежності України, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ нібито свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, адже “суворо дотримується норм гуманітарного права”, щоб уникнути жертв серед цивільних. Втім, таке твердження не відповідає дійсності, адже військові та політичні експерти не раз наголошували, що жертви серед цивільного населення перевищують військові, а війна РФ проти України — це свідомий геноцид українського народу.

Чіткої цифри щодо загиблих наразі немає, адже ускладнюється підрахунок на тимчасово окупованих територіях, хтось вважається зниклим безвісти, чиїсь рештки не вдається ідентифікувати, а на підконтрольних територіях України продовжують знаходити тіла закатованих росіянами цивільних.

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Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України лише у Донецькій області близько 739 людей загинули та 1 918 отримали поранення. Проте це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також станом на 24 серпня 374 дитини в Україні загинули внаслідок збройної агресії РФ. Ще понад 723 отримали поранення.

Зараз у місті Буча в Київській області, яке постраждало від російської окупації на початку повномасштабної війни, почали ховати загиблих цивільних у безіменні могили. На кладовищі сотні безіменних могил. Тіла тривалий час зберігалися у морзі міста. У спробах дізнатися, кому належить тіло проводились дослідження ДНК, втім знайти родичів так і не вдалося.

Окремий біль в серцях українців займає місто Маріуполь — місто герой, на землях якого у кінці лютого розгорнувся плацдарм російсько-української війни. Офіційні джерела повідомляють про 23 000 загиблих маріупольців внаслідок вторгнення РФ.

Насправді кількість смертей серед мирних налічує набагато більше. Проте окупанти всіляко намагаються приховати масові вбивства. Як повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко, самопроголошена влада вивозить тіла на смітники, закопує в рови, палить в крематоріях. #Букви продовжують цикл матеріалів про вбивства мирних жителів Маріуполя.Про деталі та обставини смерті у місті-цвинтарі діляться рідні загиблих.

182-ий день повномасштабного вторгнення

Станом на початок 24 серпня воїни ЗСУ продовжують обороняти українські землі. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України. Російські окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

Однак не варто недооцінювати ворога. Зокрема, на рейтинги лідера Кремля війна не вплинула. Як державний соціологічний центр ВЦВГД, так і незалежне соціологічне агентство “Левада-Центр” регулярно демонструють результати опитувань, у яких рейтинг Путіна вище 80% з 24 лютого. Опитування ВЦВГД у червні показало, що 72% росіян, ймовірно, підтримують “спеціальну військову операцію” Путіна – офіційний евфемізм для війни в Україні.

Нещодавнє дослідження, проведене Інститутом лідерства керівників Єльської школи менеджменту, малює жахливішу картину. Автори стверджують, що Росія не має інфраструктури, щоб просто спрямувати експорт енергії, наприклад природного газу, до Азії, російським виробникам не вистачає деталей від міжнародних постачальників, а російська офіційна статистика замовчує глибину економічних проблем Росії.

Та попри це російська фінансова система не зазнала краху, а занепокоєння росіян не переросло в політичні заворушення. Для України та її союзників розмова тепер перейшла на спробу “вдарити” по росіянах через їхню пасивну підтримку Путіна.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що найгірший сценарій повномасштабної російсько-української війни вже позаду. Він заявив, що попереду — контрнаступ Збройних сил України та новий етап війни. Зазначається, що “синдром втоми” у міжнародній спільноті є однією з головних загроз у боротьбі України з Росією, і з цією загрозою необхідно працювати.

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Наприклад, українські військові роблять все для того, аби повернути під контроль південь та витіснити звідти російських загарбників. Україна зараз немає іншої мети, аніж контрнаступ і перемога України у війні проти російської агресії.