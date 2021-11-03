Уряд затвердив перерозподіл коштів додаткової дотації та субвенції місцевим бюджетам кількох областей для потреб, пов'язаних з боротьбою з COVID-19.

Про це йшлося під час засідання Кабінету Міністрів 3 листопада.

“Сьогодні ми затвердимо розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам Кіровоградської та Одеської областей, що підуть на утримання закладів охорони здоров’я. Також 56 млн гривень на субвенцію кисню та кисневих концентраторів буде направлено в Сумську та Черкаську області“, — оголосив на початку засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Крім цього, ще 4 млн гривень буде виділено двом областям для закупівлі систем для тестування на коронавірус.

“Окрім цього, буде перерозподіл 4,1 млн гривень для посилення можливостей лабораторних центрів у Херсонській та Дніпропетровській областях, оскільки є нагальна потреба закупівлі додаткових ПЛР-систем”, — зазначив прем’єр.

Нестача кисню

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що два основних виробники медичного кисню в Україні тимчасово припинили роботу. Тоді МОЗ екстрено почало шукати альтернативу.

Після цього почали з’являтися новини, що у регіонах не вистачає кисню.

Генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар повідомив 25 жовтня, що у лікарнях міста кисню для хворих із коронавірусом лишилося на кілька годин.

Того ж дня заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко повідомив, що в лікарнях області запасів кисню вистачить лише на три дні.

2 листопада у Міністерство охорони здоров’я запевнили, що Україні достатньо медичного кисню для хворих COVID-19.

Того ж дня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті для пацієнтів з COVID-19 не вистачає медичного кисню.