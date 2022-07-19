Близько опівночі російські окупанти випустили низку ракет по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, серед яких одна дитина.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його інформацією, по області росіяни випустили 7 крилатих ракет типу “Калібр”.

Одну ракету збили сили ППО, однак інші шість ракет влучили в один з населених пунктів Одещини.

Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро мирних мешканців, серед яких дитина. Також внаслідок удару пошкоджено будинки місцевих мешканців, будівлі, автомобілі, місцевий палац культури та місцеву школу.

Братчук додав, що вперше росіяни випустили крилаті ракети “Калібр” у 2015 році, коли з Каспійського моря обстрілювали Сирію.

“І з того часу росіяни вважають, що саме ракети “Калібр” є таким собі механізмом тиску. Військово-дипломатичного тиску на ті чи інші країни”, – наголосив речник Одеської ОВА.

Однак, наголосив він, попри такий ракетний тиск з боку російських окупантів, українці залишаться незламними і будуть боротись до перемоги.