Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його інформацією, по області росіяни випустили 7 крилатих ракет типу “Калібр”.
Одну ракету збили сили ППО, однак інші шість ракет влучили в один з населених пунктів Одещини.
Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро мирних мешканців, серед яких дитина. Також внаслідок удару пошкоджено будинки місцевих мешканців, будівлі, автомобілі, місцевий палац культури та місцеву школу.
Братчук додав, що вперше росіяни випустили крилаті ракети “Калібр” у 2015 році, коли з Каспійського моря обстрілювали Сирію.
“І з того часу росіяни вважають, що саме ракети “Калібр” є таким собі механізмом тиску. Військово-дипломатичного тиску на ті чи інші країни”, – наголосив речник Одеської ОВА.
Однак, наголосив він, попри такий ракетний тиск з боку російських окупантів, українці залишаться незламними і будуть боротись до перемоги.
- Нагадаємо, за ніч 18 липня окупанти запустили 60 снарядів по житлових будинках і міській інфраструктурі міста Нікополь Дніпропетровської області.
- Раніше Служба безпеки України вилучила документи російських загарбників на місці тимчасово окупованих районів Харківської області. Вони свідчать, що командири РФ для вторгнення керувалися топографічними мапами України 1969 року.