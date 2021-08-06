Сьогодні, 6 серпня, відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день "Лікарі світу за мир".

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю також святкують:

День дитини в Аргентині

День незалежності Барбадосу

День Конституції Ангильї

Міжнародний день пива

День незалежності Болівії

День незалежності Ямайки

Цей день в історії:

988 — умовна дата Водохрещення Русі, прийняття християнства київським князем Володимиром.

1181 — Китайські і японські астрономи фіксують спалах наднової зірки.

1497 — до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай.

1588 — непереможна Армада кинула якір перед містом Кале. Початок історичної битви з англійським флотом, що обернеться великою катастрофою для іспанського короля Філіпа II, який втратить за 2 місяці 80 суден та 16 000 людей.

1649 — перемога козаків у Зборівській битві. Зраджений кримськими татарами Богдан Хмельницький винуватить Москву, яка не надала допомогу; українсько-московські стосунки погіршуються.

1806 — Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припинила своє існування.

1807 — Російська імперія, Королівство Пруссія і Французька імперія підписали Тільзитський мир — були визнані завоювання Наполеона в Центральній Європі.

1807 — у Петербурзі видано правлячий указ про відкриття друкарень при губернських правліннях (у Києві, Житомирі, Кам’янець-Подільському, Харкові, Полтаві, Чернігові, Катеринославі, Херсоні та Сімферополі).

1807 — з Кронштадта під командуванням В. Головніна вирушив у навколосвітнє плавання шлюп “Діана” з метою гідрографічних описів і географічних відкриттів.

1889 — у Лондоні відкритий готель “Савой”, перший у світі готель з ванною в кожному номері.

1890 — вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці.

1914 — Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії, а Королівство Сербія оголосила війну Німецькій імперії.

1914 — у Львові створено легіон Українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.

1926 — 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, що перепливла Ла-Манш.

1932 — відкрився перший Венеційський кінофестиваль.

1940 — Естонію, що після Пакту Молотова — Ріббентропа ввійшла в “зону інтересів Радянського Союзу”, окуповано й анексовано СРСР

1940 — у СРСР арештований президент Ленінської академії сільгоспнаук відомий генетик Микола Вавилов.

1945 — американський бомбардувальник “Енола Ґей” скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90—140 тисяч осіб.

1963 — вигравши в півфіналі в алмаатинського “Кайрата” з рахунком 2:1, донецький “Шахтар” утретє поспіль вийшов у фінал Кубка СРСР, встановивши рекорд для радянських клубів — 15 кубкових перемог поспіль.

1995 — хорватська влада оголосила про ліквідацію Республіки Сербська Країна.

1997 — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнав катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей.

Яке сьогодні церковне свято:

6 серпня віряни вшановують пам’ять мучениці Христини.

Прикмети погоди:

Тепло і сонячно – зима буде холодною.

Мухи з ранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Роса до полудня – буде гроза.

Якщо повний місяць – не можна рубати ліс для будівництва будинку.

Іменини сьогодні святкують: Славомір, Яків, Христина, Гліб, Давид та Анатолій.