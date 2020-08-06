У четвер, 6 серпня, в світі згадують про ядерний вибух в Хіросімі, відзначаючи Міжнародний день "Лікарі за мир". Також в цей день у католиків - Преображення Господнє, а православні згадують святих Бориса і Гліба.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

6 серпня в Болівії День незалежності, в Аргентині – День дитини, в Росії – День залізничних військ, на Ямайці також день незалежності, а в ОАЕ – Національне свято Сходження (прихід до влади правителя емірату Абу-Дабі шейха Зайда ан-Нахайяна – першого президента ОАЕ).

Річниця трагедії в Хіросімі

6 серпня 1945 року відбулося бомбардування японського міста Хіросіма. Тоді на місто американський бомбардувальник скинув першу в світі ядерну бомбу.

Щорічно, в зв’язку з цією датою, відзначається День пам’яті жертв атомного бомбардування Хіросіми.

У той день загинули або пропали безвісти понад 200 тисяч осіб. Близько 160 тисяч людей постраждали через вплив радіоактивного випромінювання.

День пам’яті жертв атомного бомбардування Хіросіми в календарі ООН названо Всесвітнім днем ​​боротьби за заборону ядерної зброї. Щорічно безліч супротивників ядерного озброєння збирається на громадські акції і мітинги.

В цей день проходять пам’ятні заходи в Хіросімському парку Миру, де горить вічний вогонь перед пам’ятником жертвам бомбардування з написом “Спіть спокійно – помилка не повториться”.

Міжнародний день “Лікарі світу за мир”

Ініціатором свята став міжнародний рух працівників охорони здоров’я “Лікарі світу за запобігання ядерної війни”. Цей день – продовження пам’яті про трагічні події в Хіросімі.

Організацію “Лікарі світу за запобігання ядерної війни” у Франції заснували в грудні 1980 року американський кардіолог Бернард Лаун і радянський кардіолог, майбутній міністр охорони здоров’я СРСР Євген Чазов. Вона об’єднує лікарів, студентів-медиків та інших працівників охорони здоров’я по всьому світу, які прагнуть створити більш мирний і безпечний світ, вільний від загрози ядерного знищення.

За свої зусилля в галузі запобігання ядерного конфлікту і заохочення ядерного роззброєння організація була відзначена премією ЮНЕСКО за виховання в дусі миру в 1984 році і Нобелівською премією миру в 1985 році.

Преображення Господнє

6 серпня католицька церква святкує Преображення Господнє. Ця подія описана у всіх Євангеліях. За біблійними переказами, Ісус покликав деяких зі своїх учнів на гору для молитви. Там він “преобразився”, і учні змогли побачити Христа таким, яким він буде на небесах.

Це сталося на горі Фавор в присутності Петра, Іоанна та Якова.

У момент преображення обличчя Ісуса випромінювало світло, а одяг зробився сліпучо білим. Разом з Ісусом учні бачили двох пророків Старого Завіту – Мойсея і Іллю. Весь час вони розмовляли втрьох, а учні за цим спостерігали.

Христос показав все це учням, щоб вони не вагалися в вірі в Нього, адже знав – скоро Йому належить постраждати, бути розп’ятим і в третій день воскреснути.

Саме свято Преображення відзначається Східною Церквою з 4 століття. У календар Західної Церкви він був введений папою Калікстом III в 1457 році. Православні християни відзначатимуть Преображення тільки через два тижні – 19 серпня.

Православні свята 6 серпня

Князів Бориса і Гліба, які після хрещення отримали нові імена, Роман і Давид, називають першими святими, канонізованим як Російською, так і Константинопольською Церквою. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира.

Брати народилися незадовго до Хрещення Русі й були виховані в християнському благочесті. Обидва брата намагалися жити праведно і благочестиво.

Але проти Бориса і Гліба був налаштований їх родич – Святополк. Він не вірив у щирість намірів братів, їх святе життя і віру в християнського Бога. Щоб позбавити від можливих конкурентів на київський престол – він прийняв рішення вбити їх.

Народ і військо були на боці Бориса, тому це ще більше роздратувало Святополка. Він наказав підіслати до Бориса вбивць, поки той спав. Бориса про це попередили, але він не втік, а з готовністю зустрів смерть. Коли він вранці молився в своєму наметі – його вбили.

Після смерті Бориса Святополк взявся за Гліба. Він викликав його до себе, а сам відправив йому на зустріч дружинників, з наказом вбити. Гліб розумів, що їде на вірну смерть, але вважав за краще померти, ніж порушувати мир в серці і конфліктувати зі Святополком.

Святі брати зробили те, що було ще новим і незрозуміло для язичницької Русі, яка звикла до кровної помсти – вони показали, що за зло не можна віддавати злом, навіть під загрозою смерті.

Святкування на честь святих Бориса і Гліба відбуваються тричі на рік: 15 травня – перенесення їх мощів в нову церкву-усипальницю в 1115 році, вибудувану князем Ізяславом Ярославичем в Вишгороді, 6 серпня – святкування обох святих і 18 вересня – пам’ять князя Гліба.

Прикмети на Бориса і Гліба: що не можна робити

У народі говорили: “Борис і Гліб – достиг хліб”. З поваги до святих в поле намагалися не виїжджати і не братися за польові роботи. Існує повір’я, що 6 серпня гроза копиці сіна палить.

Селяни зверталися до святих братів, просячи у них допомоги в збиранні хліба. Ще в цей день було прийнято заготовлювати березові віники для лазні. Вибирали берези з спадаючими гілками або молоді деревця, які ще не цвіли. Листя повинні бути ніжними і бархатистими на дотик, а гілки – довгими, тонкими і прямими.

Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.

Дощ зранку – до погожого і ясного дня.

Мухи зранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Південний вітер – до негоди.

Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.

Роса до полудня – буде гроза.

З осики пух полетів – пора збирати підосичники.

Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.

Чайки на воду часто сідають – буде дощ.

Тепло і сонячно – зима буде холодною.

Якщо повний місяць – не можна рубати ліс для будівництва будинку.

6 серпня: цей день в історії

1492 – одна з каравел Христофора Колумба вже на третій день шляху втратила свій кермо, через що експедиція затрималася в Тенеріфе.

1496 – Бартоломео Колумб заснував Санто-Домінго – столицю Домініканської Республіки.

1517 – Франциск Скорина у Празі видає кириличним шрифтом “Псалтир”, першу білоруську друковану книгу.

1810 – в США проведено перепис населення, який показав, що в країні проживає 7 239 881 особа.

1889 – проведено останній бій боксерів без рукавичок.

1889 – в Лондоні відкрито готель “Савой”, перший у світі готель з ванною в кожному номері.

1890 – вбивця Вільям Кеммлер (William Kemmler) став першим страченим на електричному стільці (Нью-Йорк).

1929 – в Брістолі відкрилися перші в Великобританії курси автоводіння.

1932 – відкрився перший Венеціанський кінофестиваль.

1945 – американська атомне бомбардування японського міста Хіросіма.

1962 – Ямайка стала незалежною після існування протягом 300 років в якості Британської колонії.

1965 – в Англії випущено п’ятий альбом The Beatles “Help!”.

1973 – американська авіація “помилково” бомбила ряд мирних сіл Лаосу, через що загинули сотні жителів.

1981 – в США всі страйкуючі авіадиспетчери були звільнені після того, як вони не виконали розпорядження президента країни повернутися на робочі місця.

2012 – марсохід “К’юріосіті” здійснив вдалу посадку на Марс.

2014 – за указом президента Росії Володимира Путіна були введені продовольчі контрсанкції (заборона на ввезення з країн ЄС, США, Канади, Австралії та Норвегії до Росії риби, м’яса, овочів і фруктів).

Іменинники 6 серпня

1644 – Луїза де Лавальер, герцогиня де Лавальер і де Вожур, фаворитка Людовика XIV.

1789 – Ілля Буяльський, придворний хірург, бальзамировщик найвищих осіб.

1881 – Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, першим виявив антибіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії (1945).

1992 – Хань Цун, китайський фігурист, що виступає в парному катанні, неодноразовий чемпіон світу і чотирьох континентів.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Анатолій, Опанас, Борис, Роман, Гліб, Давид, Іван, Микола, Христина.