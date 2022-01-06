6 січня – Різдвяний святвечір у східних християн. На Ямайці святкують День марунів. У США – День технологій, День державності штату Нью-Мексико, День пісочного печива, День "Приберіть ялинку", День Сміта та День бобів. У Латвії святкують Зоряний день, у Німеччині – День трьох королів.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1681 – перший опис матчу з боксу, що відбувся у Королівстві Англія між дворецьким і м’ясником герцога Альбемарльського.

1709 – полки Карла ХІІ та Івана Мазепи почали штурм Веприка.

1838 – у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе продемонстрували свій перший телеграф

1846 – у Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав свій знаменитий “Заповіт”.

1870 – відкриття Віденської філармонії.

1912 – Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу.

1919 – нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: “Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає”.

1928 – річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 осіб загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв’язку.

1928 – вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій.

1939 – німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії.

1975 – на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра «Wheel of Fortune», відома як “Поле чудес”.

1978 – Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни.

1992 – Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.

1994 – у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнала атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг.

2015 – Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир – за перекручення інформації про події в Україні.

2019 – Православна церква України отримала томос про автокефалію.

Сьогодні народились

1412 – Жанна д’Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка).

1486 – Мартин Агрікола, німецький композитор.

1596 – Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр. (Хмельниччину)

1655 – Якоб Бернуллі, швейцарський математик. Вивів і проінтегрував диференціальне рівняння, впровадив термін “інтеграл”.

1745 – Жак-Етьєнн Монгольф’є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф’є, винахідників “монгольф’єрів”; 1783 року брати Монгольф’є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям.

1822 – Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі.

1832 – Гюстав Доре, французький художник.

1834 – Руданський Степан Васильович, український поет.

1850 – Ксавер Шарвенка, німецький композитор, піаніст і педагог польсько-чеського походження. Брат композитора та педагога Пилипа Шарвенка і дядько композитора та органіста Вальтера Шарвенка.

1868 – Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого “Чардашу”.

1872 – Олександр Скрябін, російський композитор.

1893 – Михайло Геловані, грузинський актор, режисер.

1898 – Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі.

1905 – Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст.

1906 – Лев Долинський, український мистецтвознавець.

1926 – Кім Де Чжун, президент Республіки Корея (1997—2003), лауреат Нобелівської премії миру.

1938 – Василь Стус, український поет.

1938 – Адріано Челентано, італійський актор, співак.

1938 – Лариса Шепітько, український радянський кінорежисер, сценарист, автор стрічки “Сходження”.

1939 – Валерій Лобановський, український футболіст і тренер.

1944 – Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер.

1946 – Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник гурту “Pink Floyd”.

1953 – Малколм Янґ, гітарист гурту “AC/DC”.

1955 – Ровен Аткінсон, британський актор-комік (“Містер Бін”).

1964 – Марк О’Тулл, бас-гітарист гурту “Frankie Goes To Hollywood”.

1972 – Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів “Таврія”, “Динамо” (К), дев’ятиразовий чемпіон України, п’ятиразовий володар Кубка України, півфіналіст Ліги чемпіонів 1999 року. Єдиний футболіст, який ставав чемпіоном незалежної України з двома різними клубами (“Таврією” і “Динамо”).

6 січня Різдвяний святвечір у східних християн. У народі його також називають коляда. Значення святої ночі появи на світ Богонемовляти Христа настільки велике, що навіть хід нової історії та наше літочислення ми сьогодні ведемо саме від Різдва Христового.

Святвечір – останній день Різдвяного посту. До “вечірньої зірки”, тобто до вечірніх піснеспівів за Богослужінням “Волхви з зіркою йдуть”, нічого не їли і навіть не сідали за стіл. З появою на небі першого радісного вогника, який сповістив колись волхвам про народження Спасителя, можна було починати святкувати.

Головна кулінарна подія Різдва – це вечеря на святвечір. Наші пращури напередодні Різдва обов’язково клали на стіл пучок свіжого сіна – на згадку про ясла, в яких народився Ісус. Стіл накривали білою скатертиною і розставляли на ньому дванадцять страв – за кількістю апостолів. Усі страви були пісними.

Народні прикмети і традиції

Відлига обіцяє поганий урожай.

Зоряне небо – до хорошого урожаю.

Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.

Безхмарне небо – пощастить грибникам.

Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.

Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.

Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.

Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.

Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.

Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.

Сваритися 6 січня категорично не можна.

Традиції

Щойно з’являлася перша передвечірня зірка, всією родиною сідали за багатий стіл. Він справді був багатим – з дванадцяти різних пісних страв, а звідси і назва “багата кутя” або “багатий Святвечір”.

Першим, як і належить, за стіл сідав господар, а за ним інші члени родини. Під час святкової вечері намагалися не виходити з-за столу, розмовляти потихеньку. Глава сімейства пропонував згадати померлих і запросити їх до Святої вечері. Вважалося, що саме в цей час усі близькі та далекі члени сім’ї мали прийти до будинку, для них звільняли місця на лавах, ліжках, стільчиках, ставили страви та клали ложки. Слідом за господарем усі присутні промовляли молитву.

У наступній молитві усім присутнім бажали здоров’я та щастя, щоб дочекалися наступного Різдва. Після цього господар брав свічку та миску з кутею і, вклонившись до чотирьох кутів, передавав блюдо дружині. Перед тим, як почати їсти, старійшина, брав ложкою кутю, підкидав її до стелі — на приплід.

Іменини: Євгенія, Микола, Сергій, Любов, Марат.