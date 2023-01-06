Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день дітей-сиріт війни: щорічно 6 січня у всьому світі відзначається День підтримки сиріт війни. Цей день заснований для того, щоб звернути увагу суспільства на проблеми дітей, які втратили обох батьків через війну.

Організація Об’єднаних Націй обрала дату 6 січня, щоб привернути увагу людей до становища сиріт війни. Міжнародна конвенція про права дитини свідчить, що їхніх прав мають дотримуватися навіть під час війни.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Ісландія – Йоль

Ірландія – Маленьке Різдво

Італія – Бефана

Цього дня у світі:

1579 — укладена Арраська унія, початок процесу об’єднання Нідерландів.

1681 — перший опис матчу з боксу, що відбувся у Королівстві Англія між дворецьким і м’ясником герцога Альбемарльського.

1709 — полки Карла XII та Івана Мазепи почали штурм Веприка.

1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе продемонстрували свій перший телеграф

1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав свій знаменитий “Заповіт”.

1870 — відкриття Віденської філармонії.

1912 — Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу.

1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: “Радянська Росія не воює проти УНР, і російських військ (Червоної армії) в Україні немає”.

1928 — річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 осіб загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв’язку.

1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій.

1929 — у Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців встановлено диктатуру Олександра I Карагеоргієвича

1939 — німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії.

1962 — засноване Міжнародне гляціологічне товариство

1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра “Wheel of Fortune”, відома як “Поле чудес”.

1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів II Світової Війни.

1992 — Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.

1994 — у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнала атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг.

2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні.

2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію.

2021 — захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

Яке сьогодні церковне свято:

За юліанським календарем сьогодні відзначається Святвечір 2023 і закінчується Різдвяний піст. Напередодні Різдва на вечерю збирається вся родина за одним столом. За традицією цього вечора на столі має стояти 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Трапеза починається після сходження першої зірки. Запізнюватися на вечерю всім членам сім’ї не можна. М’ясні страви можна буде вживати лише наступного дня.

Прикмети:

Відлига обіцяє поганий урожай

Зоряне небо – до хорошого урожаю

Заметіль – сприятливий знак для бджоляра

На небі яскраві зорі — на тепле літо

Традиції:

У Святвечір заборонено вживати їжу до заходу сонця. Напередодні Різдва віруючі не їдять протягом усього дня, доки на небі не спалахне перша зірка. Тільки після цього можна сідати за стіл

Не варто носити темний одяг. Зустрічати Різдво у чорному – погана прикмета. Цього дня заведено одягатися у світлий новий і чистий одяг

Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу

Іменини цього дня святкують:

Клавдія, Євгенія, Агафія, Микола.