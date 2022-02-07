Почуваєте себе вранці втомленими та розбитими до першої філіжанки кави? Настільки звикли до кофеїну, що мусите пити цей напій все більше? Спробуйте якийсь із цих шести методів, аби ранкова кава знову стала приємним бонусом, а не вимушеною процедурою.

Поради опубліковані на сайті американського телеканалу CNN.

Кава має низку неприємних побічних ефектів, тому вживати її можуть не усі. Наприклад, у деяких людей кава може викликати розлад шлунку або діарею. Також деяким людям з проблемами із серцем протипоказана кава, оскільки вона підвищує частоту серцевих скорочень і підвищує кров’яний тиск.

Окрім достатньої кількості сну (6-8 годин, залежно від потреб організму) та здорового способу життя, бути бадьорим вранці без кави допоможе ще низка порад.

1. Займіться протягом 5 хвилин йогою

Коротке заняття йогою покращить ваше самопочуття та підвищить рівень енергії. З допомогою йоги розбудите своє тіло, покращивши кровообіг і послабивши скутість або хворобливість, а також активізуєте свій мозок, провокуючи викид ендорфінів, які покращать ваше самопочуття.

2. Прогуляйтеся на вулиці

Прокидатися з допомогою рухів – це взагалі природніший спосіб, ніж з допомогою кофеїну, а рухи на свіжому повітрі ще ефективніші. Неважливо, чи ви займаєтеся надворі кардіо, чи просто спокійно прогулюєтеся – ваш організм насититься киснем, а психіка отримає нові враження через зміну середовища, адже ви бачитимете небо, сонце, багато нових речей і явищ.

3. Слухайте веселу музику

Прослуховування динамічної музики допомагає “заразитися” бадьорістю. Згідно з дослідженням 2020 року, музика з високим темпом, що дорівнює приблизно 170 ударам серця на хвилину, може підвищити настрій перед тренуванням, зменшити відчуття болю та втоми під час тренування, а також покращити продуктивність і витривалість.

Не знаєте, наскільки швидким є той чи інший трек? “Lose Yourself” Емінема має 171 удар на хвилину, “Empire State of Mind” Jay Z — 173 удари за хвилину, а “Naughty Girl” Бейонсе — 199 ударів за хвилину. “Untouchable” Тейлор Свіфт має 200 ударів за хвилину – це вже важка артилерія!

4. Не забувайте пити воду!

Після нічного сну вашому організму, як правило, не вистачає рідини, яка є важливою для багатьох функцій мозку та організму.

Згідно з дослідженнями стосовно прийому рідини, проведеними у 2011 році, коли ваші органи, такі як нирки, змушені функціонувати в умовах дефіциту води в організмі, витрати енергії збільшуються, що безумовно віддзеркалиться на Вашому самопочутті.

5. Спробуйте ароматерапію

Аромотерапія — використання екстрактів ароматних рослин і ефірних олій для терапевтичних інгаляцій, масажу або ванн — може допомогти деяким людям.

Є й легший шлях – під час ранкового душу просто змінити гігієнічний засіб – мило, гель для душу чи шампунь. Наприклад, енергії додає ментол або цитрусові.

Якщо вам не вистачає кави – можете спробувати гігієнічні засоби або аромасвічки з її запахом.

6. Не забувайте про корисний сніданок

Їжа, що складається з білків, ненасичених жирів і складних, багатих клітковиною джерел вуглеводів, вивільняє цукор в кров повільніше, підтримуючи вашу енергійність. До того ж такий сніданок позитивно вплине на вашу вагу та розумову діяльність.

Варіанти корисного сніданку: