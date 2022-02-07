Поради опубліковані на сайті американського телеканалу CNN.

Кава має низку неприємних побічних ефектів, тому вживати її можуть не усі. Наприклад, у деяких людей кава може викликати розлад шлунку або діарею. Також деяким людям з проблемами із серцем протипоказана кава, оскільки вона підвищує частоту серцевих скорочень і підвищує кров’яний тиск.

Окрім достатньої кількості сну (6-8 годин, залежно від потреб організму) та здорового способу життя, бути бадьорим вранці без кави допоможе ще низка порад.

1. Займіться протягом 5 хвилин йогою

Коротке заняття йогою покращить ваше самопочуття та підвищить рівень енергії. З допомогою йоги розбудите своє тіло, покращивши кровообіг і послабивши скутість або хворобливість, а також активізуєте свій мозок, провокуючи викид ендорфінів, які покращать ваше самопочуття.

2. Прогуляйтеся на вулиці

Прокидатися з допомогою рухів – це взагалі природніший спосіб, ніж з допомогою кофеїну, а рухи на свіжому повітрі ще ефективніші. Неважливо, чи ви займаєтеся надворі кардіо, чи просто спокійно прогулюєтеся – ваш організм насититься киснем, а психіка отримає нові враження через зміну середовища, адже ви бачитимете небо, сонце, багато нових речей і явищ.

3. Слухайте веселу музику

Прослуховування динамічної музики допомагає “заразитися” бадьорістю. Згідно з дослідженням 2020 року, музика з високим темпом, що дорівнює приблизно 170 ударам серця на хвилину, може підвищити настрій перед тренуванням, зменшити відчуття болю та втоми під час тренування, а також покращити продуктивність і витривалість.

Не знаєте, наскільки швидким є той чи інший трек? “Lose Yourself” Емінема має 171 удар на хвилину, “Empire State of Mind” Jay Z — 173 удари за хвилину, а “Naughty Girl” Бейонсе — 199 ударів за хвилину. “Untouchable” Тейлор Свіфт має 200 ударів за хвилину – це вже важка артилерія! 

4. Не забувайте пити воду!

Після нічного сну вашому організму, як правило, не вистачає рідини, яка є важливою для багатьох функцій мозку та організму.

 Згідно з дослідженнями стосовно прийому рідини, проведеними у 2011 році, коли ваші органи, такі як нирки, змушені функціонувати в умовах дефіциту води в організмі, витрати енергії збільшуються, що безумовно віддзеркалиться на Вашому самопочутті. 

5. Спробуйте ароматерапію

Аромотерапія — використання екстрактів ароматних рослин і ефірних олій для терапевтичних інгаляцій, масажу або ванн — може допомогти деяким людям. 

Є й легший шлях – під час ранкового душу просто змінити гігієнічний засіб – мило, гель для душу чи шампунь. Наприклад, енергії додає ментол або цитрусові. 

Якщо вам не вистачає кави – можете спробувати гігієнічні засоби або аромасвічки з її запахом.

6. Не забувайте про корисний сніданок

Їжа, що складається з білків, ненасичених жирів і складних, багатих клітковиною джерел вуглеводів, вивільняє цукор в кров повільніше, підтримуючи вашу енергійність. До того ж такий сніданок позитивно вплине на вашу вагу та розумову діяльність. 

Варіанти корисного сніданку:

  • Авокадо поверх зернових тостів (з яйцем за бажанням). 
  • Коричний коричневий рисовий пудинг з волоськими горіхами, який можна приготувати заздалегідь і швидко розігріти
  • Вівсянка або мультизерновий сніданок з фруктами, овочами, фетою абощо.