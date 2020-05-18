6 країн зробили заяву до річниці депортації кримських татар

Міністри закордонних справ України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Грузії зробили спільну заяву до річниці депортації кримських татар.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

“76 років тому, 18 травня 1944 року радянськими каральними органами здійснено злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання – Криму, – у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації”, – сказано в заяві.

Водночас в заяві підкреслюється, що трагедія кримськотатарського народу знову повторилася в 2014 році в результаті незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

“Не випадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику в XXI столітті в тимчасово окупованому Криму: це заборона Меджлісу кримськотатарського народу, систематичні репресії, переслідування і порушення прав кримських татар, які чинили опір російській збройній агресії проти територіальної цілісності України. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої будинки і виїхати в материкову Україну”, – написано в заяві.

Держави висловлюють підтримку народу кримських татар в боротьбі за їхні права і закликають Росію припинити порушувати фундаментальні принципи міжнародного права і виконати вимоги резолюції Генасамблеї ООН по Криму.

18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.