Covid-19 Україна

оновлено 18.05.2020 о 13:02

Всього:

18616(+325)

Хворіють:

12805(+325)

Вилікувались:

5276(+210)

Померло:

535(+21)

14:16 Нардепка від «Слуги народу» звернеться в поліцію через погрози від колег по фракції
13:53 У журналістів достатньо доступу до нардепів, у тому числі на вулиці, – Разумков
13:52 18 травня 2020 – Які свята відзначають у світі
13:31 6 країн зробили заяву до річниці депортації кримських татар
13:22 Рада виходить з карантину: порядок денний засідань на тиждень
13:13 Ми не виходили з карантину, бо не заходили в нього, — Разумков
13:01 Родичі Медведчука незаконно будують дорогу у Львівській області, – УГКЦ
12:43 В Угорщині надзвичайний стан триватиме до червня
12:16 Українські тести на коронавірус верифіковані Інститутом епідеміології
12:16 З 18% до 51% зросла кількість українців, котрі негативно оцінюють рух країни
11:46 Сьогодні в Україні почало діяти держрегулювання цін на соціально значущі товари
11:35 Українські пляжі відкриються в 2020 році
10:49 В Україні не планують введення COVID-паспортів
10:39 «Руки геть від Стерненка»: під СБУ активісти запалили фаєри
10:17 Джамала розповіла про депортацію своєї прабабусі у 1944 році
08:53 Партнер Шустера розповів, чому «слугу» Дубінського не пустили на ефір «Свободи слова»
07:59 У Києві з 18 травня обмежили в’їзд великогабаритного транспорту
07:34 Легендарний баскетболіст Майкл Джордан продав свої кросівки за 560 тис. доларів
07:09 18 травня в Україні сонячно, лише на півночі та сході – грози
00:58 На Гаваях заарештували туриста за фотографію з пляжу

17 травня

23:53 Відділення перинатального центру в Кам’янці-Подільському на ізоляції через COVID-19
23:25 Відомий український баскетболіст впав у кому після падіння з велосипеда
22:53 Суд заочно обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві силовиків на Майдані
22:06 В одеському клубі влаштували вечірку, порушивши карантин
21:46 Нова дівчина «танцюючого мільйонера» чекає на дитину: фото
21:29 Понад 60 країн хочуть розслідувати походження коронавірусу
20:45 США запустили в космос секретний військовий шаттл
19:53 У Лондоні пройшов протест проти карантину, є затримані

6 країн зробили заяву до річниці депортації кримських татар

Міністри закордонних справ України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Грузії зробили спільну заяву до річниці депортації кримських татар.

Понеділок, 18 травня 2020, 13:31

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

“76 років тому, 18 травня 1944 року радянськими каральними органами здійснено злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання – Криму, – у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації”, – сказано в заяві.

Водночас в заяві підкреслюється, що трагедія кримськотатарського народу знову повторилася в 2014 році в результаті незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

“Не випадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику в XXI столітті в тимчасово окупованому Криму: це заборона Меджлісу кримськотатарського народу, систематичні репресії, переслідування і порушення прав кримських татар, які чинили опір російській збройній агресії проти територіальної цілісності України. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої будинки і виїхати в материкову Україну”, – написано в заяві.

Держави висловлюють підтримку народу кримських татар в боротьбі за їхні права і закликають Росію припинити порушувати фундаментальні принципи міжнародного права і виконати вимоги резолюції Генасамблеї ООН по Криму.

18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Теги: депортація кримських татар, кримські татари, заявление, МИД

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!