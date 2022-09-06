6 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.

6 вересня відзначають День читання книг. Варто зауважити, що це свято не має відношення до Всесвітнього дня книги чи Всесвітнього дня читання вголос. Це свято було створено зокрема для того, щоб підбадьорити любителів читати та нагадати іншим, що такий процес як читання – все ще актуальний.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Есватіні – Національне свято Королівства Свазіленд

Болгарія – День об’єднання

Пакистан – День оборони або День армії

США – Національний день кавового морозива

Бонайре – День прапора

Сан-Томе і Принсіпі – День збройних сил

Цього дня у світі:

1716 — у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка

1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя)

1776 (ніч проти 7 вересня) — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle провела першу у світі підводну атаку (спроба підірвати британський корабель Eagle)

1819 — Томас Бланчард запатентував токарний верстат

1852 — у Манчестері відкрита перша безплатна бібліотека Великої Британії

1859 — в дагестанському аулі Гуніб російські війська полонили Імама Шаміля, духовного та політичного лідера мусульман Північного Кавказу, чим припинили регулярний спротив народів Чеченії та Дагестану

1873 — створена Шотландська федерація футболу, одна з найстарших у світі

1885 — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголосили про своє об’єднання

1891 — зійшовши з пароплава “Орегон” у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміграції до Канади

1928 — затверджено новий український правопис (“скрипниківський”), що діяв до 1933 р.

1939 — Третій Рейх окупував Краків

1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право

1968 — під час запису так званого “Білого альбому” Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps.

1974 — офіційне відкриття АЕС “Козлодуй” у Народній Республіці Болгарія

1989 — через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі

1991 — на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії

1991 — Ленінграду повернуто назву Санкт-Петербург

2007 — Національний банк України випустив у обіг пам’ятну монету “Іван Богун” із серії “Герої козацької доби”

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем 6 вересня вшановується пам’ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Правда, сам Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

Окрім цього 6 вересня – день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Ікона була написана святителем Петром, митрополитом Київським і всієї Русі, в той період, коли він був ігуменом Ратнівського монастиря на Волині.

Прикмети:

Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде.

Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.

Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами та холодною погодою.

Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.

Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.

Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.

Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, варто одягнути льняне. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.

Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник – до біди.

Якщо хвора людина в цей день уві сні побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.

Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.

Традиції:

Наші предки вважали, що 6 вересня на землю спускається нечиста сила і душі померлих. У цей день по землі бродять душі алкоголіків і самогубців, які можуть заманити людину в болото або лісову гущавину. Тому у цей день наші предки намагалися не йти далеко від дому і не відвідувати кладовище.

6 вересня вважається вдалим днем для збору льону, якщо погода безвітряна.

Не можна цього дня дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

У цей день забороняється купатися та виходити на риболовлю.

Іменини цього дня відзначають:

Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро.