Про це повідомляють #Букви.
Крім того, у понеділок відзначають:
- День боротьби з прокрастинацією
- День збройних сил в Сан-Томе і Прінсіпі
- День об’єднання в Болгарії
- День оборони, або День армії в Пакистані
- День прапора на Бонайре
- День праці (Labor day) в США
- Національний день кавового морозива в США
Цей день в історії:
1716 — у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка.
1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя).
1776 (ніч на 7 вересня) — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle провела першу у світі підводну атаку (спроба підірвати британський корабель Eagle).
1819 — Томас Бланчард запатентував токарний верстат.
1852 — у Манчестері відкрили першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії.
1859 — в дагестанському аулі Гуніб російські війська полонили Імама Шаміля, духовного та політичного лідера мусульман Північного Кавказу, чим припинили регулярний спротив народів Чеченії та Дагестану.
1873 — створено Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі.
1885 — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголосили про своє об’єднання.
1891 — зійшовши з пароплава “Орегон“ у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади.
1928 — затверджено новий український правопис (“скрипниківський“), що діяв до 1933 р.
1939 — Третій Рейх окупував Краків.
1952 — у Женеві підписали Всесвітню конвенцію про авторське право.
1968 — під час запису так званого “Білого альбому“ Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps.
1974 — офіційне відкриття АЕС “Козлодуй“ у Народній Республіці Болгарія.
1989 — через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху вони скоїли вбивства й крадіжки.
1991 — на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.
1991 — Ленінграду повернуто назву Санкт-Петербург.
2007 — Національний банк України випустив у обіг пам’ятну монету “Іван Богун” із серії “Герої козацької доби”.
Церковне свято: віряни 6 вересня вшановують пам’ять священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова.
Прикмети:
- сильно кричать птахи — буде дощ;
- небо вкрите темними хмарами — до холодів;
- багатий урожай жолудів — зима буде суворою та сніжною.
Іменини сьогодні святкують: Євген/Євгеній та Євтихій.