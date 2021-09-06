У понеділок, 6 вересня, починається юдейський Новий рік, Рош га-Шана. Також сьогодні святкують День читання книжок.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, у понеділок відзначають:

День боротьби з прокрастинацією

День збройних сил в Сан-Томе і Прінсіпі

День об’єднання в Болгарії

День оборони, або День армії в Пакистані

День прапора на Бонайре

День праці (Labor day) в США

Національний день кавового морозива в США

Цей день в історії:

1716 — у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка.

1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя).

1776 (ніч на 7 вересня) — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle провела першу у світі підводну атаку (спроба підірвати британський корабель Eagle).

1819 — Томас Бланчард запатентував токарний верстат.

1852 — у Манчестері відкрили першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії.

1859 — в дагестанському аулі Гуніб російські війська полонили Імама Шаміля, духовного та політичного лідера мусульман Північного Кавказу, чим припинили регулярний спротив народів Чеченії та Дагестану.

1873 — створено Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі.

1885 — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголосили про своє об’єднання.

1891 — зійшовши з пароплава “Орегон“ у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади.

1928 — затверджено новий український правопис (“скрипниківський“), що діяв до 1933 р.

1939 — Третій Рейх окупував Краків.

1952 — у Женеві підписали Всесвітню конвенцію про авторське право.

1968 — під час запису так званого “Білого альбому“ Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps.

1974 — офіційне відкриття АЕС “Козлодуй“ у Народній Республіці Болгарія.

1989 — через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху вони скоїли вбивства й крадіжки.

1991 — на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.

1991 — Ленінграду повернуто назву Санкт-Петербург.

2007 — Національний банк України випустив у обіг пам’ятну монету “Іван Богун” із серії “Герої козацької доби”.

Церковне свято: віряни 6 вересня вшановують пам’ять священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова.

Прикмети:

сильно кричать птахи — буде дощ;

небо вкрите темними хмарами — до холодів;

багатий урожай жолудів — зима буде суворою та сніжною.

Іменини сьогодні святкують: Євген/Євгеній та Євтихій.