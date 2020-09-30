Президент Дональд Трамп перетворив свої перші дебати з суперником-демократом Джо Байденом в катастрофу. Він залякував, перебивав і заплутував протягом 90-хвилинних дебатів. Трамп постійно переривав Байдена і модератора Fox News Кріса Уоллеса. Він проігнорував важливі питання і політичні аргументи Байдена, а замість цього постійно згадував скандал із сином Байдена - Хантером.

Телеканал CNN зробив кілька висновків з що відбулися дебатів.

Коли Трамп переривав Байдена, то останній називав його “клоуном”, “расистом” і “найгіршим президентом в історії Америки”. Байден розкритикував Трамп за те, як він впорався з пандемією коронавируса, його нездатність розробити план охорони здоров’я та його реакцію на протести з приводу расової несправедливості.

Модератор Уоллес багато разів безуспішно намагався відновити контроль над дискусією.

Коли Трамп поскаржився, що тільки йому роблять зауваження, Уоллес парирував: “Відверто кажучи, ви більше заважаєте”.

Трамп, який програє Байдену в опитуваннях, доклав немало зусиль, щоб достукатися до виборців.

Висновки з президентських дебатів:

Трамп не засуджує прихильників переваги білих

Під час блоку дебатів, присвячених расовими взаєминам, протестам, насильства і охорони правопорядку, Трамп спробував зловити Байдена на жорстоких і деструктивних елементах щодо протестів, які прокотилися Америкою цього літа – приводу вбивства поліцією Джорджа Флойда в Міннесоті, Бріоні Тейлор в Кентуккі і інших. Варто відзначити, що Байден неодноразово засуджував насильство.

Трамп також заявив, що передмістя Америки, які схилилися на користь демократів за час його перебування на посаді, “зникнуть”, якщо буде обраний Байден.

“Він не впізнав би передмістя, якби не звернув не туди”, – парирував Байден. Він сказав, що боротьба Трампа з пандемією і кліматом завдали шкоди передмістях.

Обговорення теми закінчилося тим, що Трамп категорично відмовився засудити перевагу білих, коли про це попросили Уоллес і Байден.

“Верховний головнокомандувач відмовився засуджувати перевагу білих на світовій арені перед моїми дітьми, перед усіма сім’ями, і йому була надана можливість кілька разів засудити перевагу білих”, – сказав Ван Джонс, політичний оглядач CNN.

Неодноразово і прямо Байден називав Трампа расистом.

Оскарження виборів

На тлі шквалу дезінформації та брехні про голосування поштою Трамп не зміг прямо відповісти на одне питання: чи буде він заохочувати своїх прихильників до миролюбства, якщо результати виборів не ясні.

“Я закликаю своїх прихильників брати участь в опитуваннях і дуже уважно стежити за ними”, – сказав Трамп, коли його запитали, що він скаже своїм прихильникам після 3 листопада (дня виборів).

Також Трамп заявив, що він не підтримає результат виборів за певних обставин. “Якщо я побачу, як маніпулюють десятками тисяч бюлетенів, я не зможу погодитися з цим”, – сказав Трамп.

Що завгодно, тільки не коронавірус

CNN вважає, що у Трампа є важлива стратегія в останні дні кампанії – це відволікання уваги від пандемії коронавируса, адже виборці вважають, що президент з нею погано справлявся.

Джо Байден час від часу повертав тему коронавируса в дискусію, але дебати переросли в суперечки і сперечання.

Трамп відкрито заявив, що процес вакцинації носить політичний характер, висміяв Байдена за те, що він носив маску, і заявив, що гіпотетичний президент Байден впорався б ще гірше.

Обговорення Верховного суду

Головне питання на Капітолійському пагорбі зараз – висунення Трампом Емі Коні Барретт на місце судді Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург, яка померла нещодавно.

Але хоча дебати почалися з питань про Верховному суді, дискусія перетворилася в хаос, оскільки Трамп перервав відповіді Байдена.

“Ти замовкнеш, мужик?”

Байден в основному відповідав на перебивання з боку Трампа закочуванням очей, погойдуванням голови, посмішкою і коментарями типу “Давай, друже”. Байден ніколи не втрачав самовладання.

Але вже через 18 хвилин після початку дебатів, коли Байден відповідав, а Дональд Трамп його всіляко перебивав, лідер демократів, не витримавши, сказав: “Ти замовкнеш, мужик?”

“Ти гірший президент в Америці. Давай”, – сказав Байден пізніше, коли обговорювалися податки і економіка.

“З цим клоуном складно щось сказати”, – сказав Байден.

Сімейні цінності

Трампу було потрібно близько 45 хвилин, щоб підняти питання про Хантере Байдена – сина кандидата в президенти.

Трамп і його союзники неодноразово робили необгрунтовані і помилкові заяви про те, що колишній віце-президент і його син замішані в корупційному скандалі в Україні.

Республіканці в якийсь момент вважали, що ця тема буде домінувати в кампанії, але пандемія, економічний спад не дозволили це зробити.

Проте на питання Трампа Байден спростував, що його син вчинив правопорушення, коли працював в раді директорів української енергетичної компанії.

Але Трамп продовжував повертатися до цього питання.

Ще Дональд Трамп підняв питання наркозалежності Хантера Байдена, на що Байден відповів: “У мого сина була проблема з наркотиками, але він подолав її, і я пишаюся ним”.

Цей особистий момент був потужним і міг встановити зв’язок між Байденом і мільйонами американців, сім’ї яких зіткнулися з наркотичною та алкогольною залежністю.