6 жовтня у світі відзначають Всесвітній день середовища проживання, який затверджено у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1596 — розпочався Берестейський церковний собор.

1618 — українське військо на чолі з Петром Сагайдачним вирушило у бік Москви і розгромило московське військо Бутурліна.

1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.

1701 — Києво-Могилянській колеґії надано статус академії.

1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паровоз “Ракета”, збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.

1848 — у Відні розпочалося народне повстання, яке вилилось у революцію 1848—1849 рр.

1917 — відбувся І Всеукраїнський з’їзд товариств “Просвіта”.

1918 — відкрився Київський державний український університет.

1927 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра першого звукового фільму.

1948 — в Ашгабаті стався один із найпотужніших землетрусів у світі.

1975 — київське “Динамо” виграло Суперкубок УЄФА у клубу “Баварія” (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

2007 — між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір “Про створення єдиної митної території і формування Митного союзу”.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни у цей день відзначають зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також вшановується день мучениці діви Іраїди.

Прикмети: