Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1596 — розпочався Берестейський церковний собор.
1618 — українське військо на чолі з Петром Сагайдачним вирушило у бік Москви і розгромило московське військо Бутурліна.
1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.
1701 — Києво-Могилянській колеґії надано статус академії.
1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паровоз “Ракета”, збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.
1848 — у Відні розпочалося народне повстання, яке вилилось у революцію 1848—1849 рр.
1917 — відбувся І Всеукраїнський з’їзд товариств “Просвіта”.
1918 — відкрився Київський державний український університет.
1927 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра першого звукового фільму.
1948 — в Ашгабаті стався один із найпотужніших землетрусів у світі.
1975 — київське “Динамо” виграло Суперкубок УЄФА у клубу “Баварія” (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).
2007 — між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір “Про створення єдиної митної території і формування Митного союзу”.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни у цей день відзначають зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також вшановується день мучениці діви Іраїди.
Прикмети: