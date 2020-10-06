Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

22-й саміт між Європейським союзом і Україною – це перший двосторонній саміт, який пройде в Брюсселі з моменту початку пандемії COVID-19.

Це також перший двосторонній саміт Україна-ЄС за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Боррелля, який буде представляти Європейську комісію. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський

Програма саміту наступна:

соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримка України з боку ЄС;

наступні кроки в реалізації Угоди про асоціацію, включаючи його поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі;

стан реформ в Україні.

Лідери також обговорять воєнний конфлікт на сході України, останні події в Білорусі і подальші регіональні та зовнішньополітичні питання.

Спочатку саміт планувався на 1 жовтня, але його довелося перенести через зсув термінів саміту лідерів ЄС.

За даними видання “Європейська правда”, на саміті лідери ЄС планують порушити питання верховенства права в Україні.

“Ви знаєте, що меморандум про макрофінансову допомогу передбачає зміну законодавства про судову реформу у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії. Також ми будемо говорити про СБУ. СБУ, як і будь-яка інша спецслужба, не повинна мати повноваження розслідування, та й це створює ризик корупції”, – заявив один зі співрозмовників в інституціях ЄС.