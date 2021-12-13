Про це повідомляють #Букви з посиланням на прикордонну службу Польщі в Twitter.
Близько 22:00, 60 осіб прорвали пост на польсько-білоруському кордоні на ділянці, що охороняється прикордонною заставою у Мельнику.
Іноземці кидали каміння, шматки дерева, засліпили польських офіцерів та солдатів стробоскопами. В певний момент 27 особам вдалося прорватися. Однак, їх швидко зупинили прикордонники та доставили на лінію кордону. В основному це були громадяни Іраку та Сирії”, – зазначила прессекретарка польської прикордонної служби Анна Михальська в коментарі для PAP (Польське агентство преси).
В результаті нападу ніхто не постраждав.
- Також міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні на зустрічі в Брюсселі обговорять нарощування і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.
- Раніше, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки, використовуючи Польщу, країни Балтії, Україну та міграційну кризу на кордоні Білорусі, хочуть розв’язати тут війну.
- Нагадаємо, що 1 грудня білоруська сторона з пневматичної зброї обстріляла прожекторні щогли на польському боці кордону.
- 6 грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо заборони виселяти нелегальних мігрантів, які перебувають у Польщі, назад до Білорусі.