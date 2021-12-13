У неділю, 12 грудня, на польсько-білоруському кордоні зафіксовано нові спроби прориву мігрантів з боку Білорусі. 60 осіб намагалися силою перетнути кордон з ЄС біля ділянки в Мельнику.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на прикордонну службу Польщі в Twitter.

Близько 22:00, 60 осіб прорвали пост на польсько-білоруському кордоні на ділянці, що охороняється прикордонною заставою у Мельнику.

Іноземці кидали каміння, шматки дерева, засліпили польських офіцерів та солдатів стробоскопами. В певний момент 27 особам вдалося прорватися. Однак, їх швидко зупинили прикордонники та доставили на лінію кордону. В основному це були громадяни Іраку та Сирії”, – зазначила прессекретарка польської прикордонної служби Анна Михальська в коментарі для PAP (Польське агентство преси).

В результаті нападу ніхто не постраждав.