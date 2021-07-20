Про це повідомляє агентство Reuters.
Раніше Валланс на пресконференції з прем’єрміністром Борисом Джонсоном заявив абсолютно протилежне, що 60% людей, госпіталізованих із COVID-19, отримали обидві дози вакцини.
“Корекція статистичних даних, які я дав на прес-конференції. Близько 60% госпіталізацій з COVID-19 – це не люди, що пройшли повну вакцинацію, це ті, хто взагалі не щеплена”, – написав Валланс у Twitter.
Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.
- Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон анонсував скасування більшості COVID-обмежень в Англії з 19 липня.
- Дослідження, проведене вченими Імперського коледжу Лондона, показало, що кількість випадків COVID-19 у Великій Британії серед нещеплених вікових груп зростає в геометричній прогресії.