Лікар, головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс заявив, що 60% людей, госпіталізованих з COVID-19, що не були вакциновані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше Валланс на пресконференції з прем’єрміністром Борисом Джонсоном заявив абсолютно протилежне, що 60% людей, госпіталізованих із COVID-19, отримали обидві дози вакцини.

“Корекція статистичних даних, які я дав на прес-конференції. Близько 60% госпіталізацій з COVID-19 – це не люди, що пройшли повну вакцинацію, це ті, хто взагалі не щеплена”, – написав Валланс у Twitter.

Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.