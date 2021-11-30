Через потужний сніговий шторм близько 60 британців опинилися заблокованими у пабі гірського готелю в Йоркширі (Англія).

Про це повідомляє BBC.

Шторм “Арвен”, який вже кілька днів лютує у кількох районах Великої Британії, обірвав лінії електропередач на прилеглих дорогах, зробивши їх непридатними для проїзду.

Відвідувачі концерту триб’ют-гурту Oasis, які зібрались у пабі готелю Tan Hill Inn у високогірному районі Йоркширу, з цієї причини не змогли повернутися додому.

Готель розташовано на висоті понад 500 метрів над рівнем моря. Снігові замети досягали вікон першого поверху.

За словами менеджерки готелю Ніколи Таунсенд, усі відвідувачі були в гарному настрої, а дехто навіть й не хотів їхати.

“Усі відвідувачі у гарному настрої й чудово провели час. Гості здружилися, вони — наче одна велика родина, а одна жінка й взагалі не хоче залишати готель”, – пожартувала менеджерка.

Персонал готелю розважав людей, проводячи вікторини та настільні ігри, ввечері також проводили караоке.

Всього заблокованими у пабі була 61 особа. Там вони жили та розважалися 3 дні.

Крім того, сотні жителів регіону залишилися без світла, скасовано майже всі потяги між Йорком і Шотландією. Магістраль Східного узбережжя між Ньюкаслом та Единбургом наразі закрито.