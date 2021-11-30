Про це повідомляє BBC.

Шторм “Арвен”, який вже кілька днів лютує у кількох районах Великої Британії, обірвав лінії електропередач на прилеглих дорогах, зробивши їх непридатними для проїзду.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Відвідувачі концерту триб’ют-гурту Oasis, які зібрались у пабі готелю Tan Hill Inn у високогірному районі Йоркширу, з цієї причини не змогли повернутися додому.

Готель розташовано на висоті понад 500 метрів над рівнем моря. Снігові замети досягали вікон першого поверху.

Фото: ВВС

За словами менеджерки готелю Ніколи Таунсенд, усі відвідувачі були в гарному настрої, а дехто навіть й не хотів їхати.

 “Усі відвідувачі у гарному настрої й чудово провели час. Гості здружилися, вони — наче одна велика родина, а одна жінка й взагалі не хоче залишати готель”, – пожартувала менеджерка.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Персонал готелю розважав людей, проводячи вікторини та настільні ігри, ввечері також проводили караоке.

Всього заблокованими у пабі була 61 особа. Там вони жили та розважалися 3 дні.

Крім того, сотні жителів регіону залишилися без світла, скасовано майже всі потяги між Йорком і Шотландією. Магістраль Східного узбережжя між Ньюкаслом та Единбургом наразі закрито.