Про це повідомляє BBC.
Вперше поліції про жінку повідомила родина, яка ховала родичку в північній частині Франції.
60-річна крадійка підійшла до гробу й сказала, що хотіла б попрощатися з покійницею. Але коли рідні померлої повернулися – на ній не було ювелірних прикрас: обручки, сережок, кольє.
Поліції доволі швидко вдалося знайти крадійку. Вона жила поряд з похоронним бюро в місті Левен. Вони затримали її й знайшли в неї прикраси.
Після цього поліціянти з’ясували, що жінка 24 серпня вкрала гаманець в покійника, якого привезли до похоронного бюро.
Пізніше поліціянти провели обшук в помешканні жінки й знайшли в неї багато сповіщень про смерті. Вона використовувала їх, аби заходити в похоронне бюро й мати доступ до трун заможних покійників.
У 2022 році жінку судитимуть.
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