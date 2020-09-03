Такими є результати опитування соціологічної групи “Рейтинг” щодо оцінки медичної реформи.

18% скоріше задоволені проведенням медичної реформи в Україні, 64% – скоріше незадоволені, 13% нічого не знають про це. Більшою мірою проведенням реформи задоволені молодь, більш забезпечені і ті, хто частіше відвідують сімейного лікаря.

Майже 60% опитаних вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами, 25% виступають за її скасування, 6% – за продовження без змін. 62% вважають, що медична реформа в Україні має відбуватися методом поступових змін, 29% – за швидкі зміни.

Для успішної реалізації медичної реформи в Україні майже 40% опитаних відводять три і більше років, 21% – рік, 9% – пів року. 20% вважають, що медична реформа ніколи не буде успішно реалізована. Більш оптимістично в оцінці часу для реалізації реформи налаштована молодь, ті, хто мають родичів-медиків і ті, хто задоволені медичною реформою загалом.

Опитування проводилось у два етапи: перша хвиля: 14-19 липня 2020 р., друга хвиля: 15-25 серпня 2020 р.

В опитуванні взяло участь 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.