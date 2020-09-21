19-20 вересня в ювілейному Київському півмарафоні 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online взяли участь майже 6000 бігунів з 38 країн світу. Через карантин забіг відбувся в онлайн-форматі, завдяки чому тисячі бігунів змогли взяти у ньому дистанційно, не порушуючи умов карантину.

Пробігти Київський півмарафон можна було за межами Києва і навіть України. Одночасно 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online долали бігуни в 38 країнах та на 5 континентах.

“Я вдячний кожному, хто сьогодні став частинкою ювілейного 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online. Я хочу подякувати усім за ці роки довіри та підтримки, подякувати за те, що сьогодні, у цей непростий період ви також підтримуєте нас, – говорить генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. – Разом з вами ми продовжуємо історію Київського півмарафону, і кожен з нас знає, навіщо він це робить. Біг – це те, що надихає нас та штовхає вперед, до нових висот”.

Титульним партнером забігу у цьому році вперше стала компанія WORK.UA.

“Ці вихідні ще раз показали, що можна бути поряд навіть на відстані. Досягати рекордів з командою крізь кілометри один від одного. Як важливо, тим паче в скрутні часи, підтримувати один одного. Що працювати треба зі своїми людьми. І тоді можна витримати будь-які дистанції та перемагати кожен день, навіть самих себе!” – зазначають в WORK.UA.

На Трухановому острові 19-20 вересня була організована стартово-фінішна зона, де київські бігуни могли стартувати під стартовою аркою, як у докарантинні часи. Усього за два дні на Трухановому пробігли більше тисячі бігунів, у тому числі телеведучі Олександр Попов, Слава Варда, Олександр Денисов, заступник голови фонду Державного майна Костянтин Кошеленко, тренерка та письменниця Марі Карачина, перша українська бігунка, яка подолала шість мейджор-марафонів світу Лариса Гетьман-Гнідунець. Бігунів підтримували родичі та волонтери, а на фініші кожен вдягав медаль, яка заздалегідь приїхала до нього поштою.

Вперше в історії Київського півмарафону в межах заходу відбувся забіг з собаками PRO PLAN® DOG RUN Online. 230 бігунів разом зі своїми собаками взяли у ньому участь та здобули медалі для себе та жетони-адресники для своїх чотириногих напарників.

До бігового свята приєдналися відомі артисти, блогери та лідери думок. 19-20 вересня свої дистанції на WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online подолали лідер гурту СКАЙ Олег Собчук, телеведучі Марічка Падалко, Анатолій Анатоліч, громадський активіст Єгор Соболєв, хореограф, учасник “Танців з зірками” Олександр Прохоров, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, видавчиня bit.ua Тетяна Гриньова, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, учасники шоу “Зважені та щасливі” Павло Назаренко та Дмитро Завоюра.

10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online вкотре об’єднав на старті дуже різних людей. У забігу взяла участь команда бігового клубу “Рука об руку”, де займаються діти з діагнозом ДЦП зі своїми сім’ями. Також повну півмарафонську дистанцію (21 км) подолав спортсмен на інвалідному візку Дмитро Васильцов. Окрім цього, півмарафон пробіг незрячий бігун Руслан Рубель.

Нагадаємо, Київський півмарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online – це другий із п’яти етапів бігової ліги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, яка цьогоріч відбувається в онлайн-форматі. Бігуни, які пробіжать усі п’ять заходів, здобудуть шосту медаль – фінішера Бігової Ліги.

Наступний етап Ліги відбудеться 10-11 жовтня. Ним стане Одеський півмарафон 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online.

Офіційний сайт заходу – https://workua.kyivhalfmarathon.org/