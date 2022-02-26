У Нью-Йорку хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг запалили синьо-жовтими. Так американське місто висловлює підтримку Україні проти російської агресії.

Про це повідомляють #Букви.

Нью-Йорк став одним з міст, що регулярно підтримують Україну. Щоденно місцева діаспора та небайдужі американці влаштовують мітинги з українськими прапорами, піснями та плакатами.