Про це повідомляють #Букви.
Нью-Йорк став одним з міст, що регулярно підтримують Україну. Щоденно місцева діаспора та небайдужі американці влаштовують мітинги з українськими прапорами, піснями та плакатами.
- Нагадаємо, американська співачка Мадонна підтримала Україну та президента Володимира Зеленського. Вона закликала світ підтримати нашу державу. А президента РФ Володимира Путіна вона порівняла з іще одним кривавим диктатором – Адольфом Гітлером.
- Постійний представник ООН від України Сергій Кислиця звинуватив росіян у нездоровому викривленні дійсності.
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У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації оприлюднили інструкцію як розрізнити техніку українських захисників від російських загарбників.