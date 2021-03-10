Про це свідчать результати опитування, проведеного телеканалом CNN.
“План порятунку Америки” позитивно вплинув на політичний рейтинг Байдена через 50 днів президентства.
61% американців заявили, що підтримують законопроєкт про економічну допомогу на суму 1,9 трильйона доларів, запропонований Байденом. 85% з них сказали, що підтримують політику, запропоновану в законопроєкті. З цих респондентів 95% голосували за демократів, а 73% — за республіканців.
77% опитаних підтримали відкриття шкіл після пандемії.
76% підтримали надсилання чеків по 1400 доларів кожному члену сім’ї, чий дохід нижче 100 тисяч доларів на рік.
Також в опитуванні було питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 15 доларів на годину. Цей пункт не пройшов до фінальної версії законопроєкту. На сьогодні мінімальна зарплата за годину в США – 7,25 долара. Таку ініціативу підтримали 55% опитаних. З них 85% – виборці демократів.
66% американців вважають, що “План порятунку Америки” допоможе лише деяким громадянам. 55% вважають, що ця допомога сприятиме конкретно їм.
38% опитуваних сказали, що впевнені в Байдені, як президентові й лідері країни. На аналогічному терміні у його попередника, Дональда Трампа, схвалення було на рівні 31%.
39% респондентів вважають, що справи в країні йдуть добре. У січні таких було 22%.
Опитування проводилося програмою SSRS з 3 по 8 березня серед 1009 повнолітніх американців. Питання ставили телефоном. Похибка становить 3,6%, достовірність – 95%.
- Рейтинг президента США Джо Байдена залишається стабільно високим з моменту інавгурації. На сьогодні він становить 51%.