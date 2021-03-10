Більшість американців підтримують ініціативу президента США Джо Байдена щодо влиття 1,9 трлн доларів в економіку країни. "План порятунку Америки" може розпочати роботу наприкінці цього тижня, коли його підпише лідер США.

Про це свідчать результати опитування, проведеного телеканалом CNN.

“План порятунку Америки” позитивно вплинув на політичний рейтинг Байдена через 50 днів президентства.

61% американців заявили, що підтримують законопроєкт про економічну допомогу на суму 1,9 трильйона доларів, запропонований Байденом. 85% з них сказали, що підтримують політику, запропоновану в законопроєкті. З цих респондентів 95% голосували за демократів, а 73% — за республіканців.

77% опитаних підтримали відкриття шкіл після пандемії.

76% підтримали надсилання чеків по 1400 доларів кожному члену сім’ї, чий дохід нижче 100 тисяч доларів на рік.

Також в опитуванні було питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 15 доларів на годину. Цей пункт не пройшов до фінальної версії законопроєкту. На сьогодні мінімальна зарплата за годину в США – 7,25 долара. Таку ініціативу підтримали 55% опитаних. З них 85% – виборці демократів.

66% американців вважають, що “План порятунку Америки” допоможе лише деяким громадянам. 55% вважають, що ця допомога сприятиме конкретно їм.

38% опитуваних сказали, що впевнені в Байдені, як президентові й лідері країни. На аналогічному терміні у його попередника, Дональда Трампа, схвалення було на рівні 31%.

39% респондентів вважають, що справи в країні йдуть добре. У січні таких було 22%.

Опитування проводилося програмою SSRS з 3 по 8 березня серед 1009 повнолітніх американців. Питання ставили телефоном. Похибка становить 3,6%, достовірність – 95%.