61% українців не знають, як правильно заповнювати бюлетені згідно з новим виборчим законодавством.

Це випливає з опитування “Електоральні настрої українців напередодні місцевих виборів”, проведеного Research & Branding Group.

Так, 8% українців точно знають, як правильно заповнювати бюлетень; у загальних рисах – знають 28% опитуваних; взагалі не знають – 61%; три відсотки опитуваних не змогли відповісти на дане питання.

Варто зазначити, що ті, хто взагалі не знають, як правильно заповнювати бюлетень, є більшістю в усіх вікових категоріях.

Опитування проводилося у період з 5 по 15 вересня 2020 року. Всього опитано 1801 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.