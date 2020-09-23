Це випливає з опитування “Електоральні настрої українців напередодні місцевих виборів”, проведеного Research & Branding Group.
Так, 8% українців точно знають, як правильно заповнювати бюлетень; у загальних рисах – знають 28% опитуваних; взагалі не знають – 61%; три відсотки опитуваних не змогли відповісти на дане питання.
Варто зазначити, що ті, хто взагалі не знають, як правильно заповнювати бюлетень, є більшістю в усіх вікових категоріях.
Опитування проводилося у період з 5 по 15 вересня 2020 року. Всього опитано 1801 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.