Сьогодні 62-га доба героїчного спротиву України повномасштабній російській агресії. У міністерстві оборони Великої Британії опублікували карту бойових дій в Україні станом на 26 квітня.

Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Ситуація на фронтах така: ворог наступає з Ізюмського напрямку в бік Слов`янська, Краматорська. Із Луганського напрямку — в бік Попасної. На півдні — спроби наступу на Миколаїв, до рубежів Дніпропетровської області — в бік Гуляйполя, а також на Кривий Ріг.

Водночас Запорізьку область уразили три ворожі ракети. Під ударами артилерії окупантів Херсонщина, Миколаївщина, Харків. У Харківській області українські сили витіснили ворога з населеного пункту Заводи південно-західніше Ізюма. Також наразі тривають бої на околицях.