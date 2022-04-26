Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Ситуація на фронтах така: ворог наступає з Ізюмського напрямку в бік Слов`янська, Краматорська. Із Луганського напрямку — в бік Попасної. На півдні — спроби наступу на Миколаїв, до рубежів Дніпропетровської області — в бік Гуляйполя, а також на Кривий Ріг.
Водночас Запорізьку область уразили три ворожі ракети. Під ударами артилерії окупантів Херсонщина, Миколаївщина, Харків. У Харківській області українські сили витіснили ворога з населеного пункту Заводи південно-західніше Ізюма. Також наразі тривають бої на околицях.
- Нагадаємо, що окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні, з метою захоплення всієї території Донеччини та Луганщини, а також забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Також захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.
- На території так званої “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) знову пролунали вибухи. Цього разу повідомляється про знищення антен, які транслювали радіо РФ.
- Водночас російські солдати продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області з реактивних систем залпового вогню. Для цього вони використовують зокрема й заборонені касетні боєприпаси.
- За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок вранішнього ракетного обстрілу міста одна людина загинула та ще одна отримала поранення.