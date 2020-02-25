62-річний Джордж Худ з США встановив новий рекорд, простоявши в планці 8 годин, 15 хвилин і 15 секунд.

Про це пише CNN.

Зазначається, що рекорд зафіксували експерти Книги рекордів Гіннесса.

Колишній морський піхотинець розповів, що він тренувався щодня в середньому по 7 годин протягом 18 місяців.

“Це 4-5 годин в день в планці. Потім я роблю 700 віджимань, 2000 присідань, 500 випадів. Для верхньої частини тіла і рук я роблю приблизно 300 згинань рук в день”, – зазначив він.

В цілому, Худ готувався до встановлення рекорду протягом 2100 годин.

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