Сьогодні 63-тя доба героїчного спротиву України повномасштабній російській агресії. У міністерстві оборони Великої Британії опублікували карту бойових дій в Україні станом на 27 квітня.

Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення РФ в Україну. На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію від військової розвідки в Україні.

Втрати ворога на 27 квітня 2022:

близько 22,4 тисяч особового складу

939 танків,

2 342 бойових броньованих машин,

421 одиниць артилерійських систем,

149 одиниць реактивних систем залпового вогню,

71 одиниць засобів протиповітряної оборони,

185 літаки,

155 гелікоптери,

1 666 одиниці автомобільної техніки,

8 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

207 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

31 одиниця спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичного рівня.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог займається доукомплектуванням своїх підрозділів, які втратили військову техніку під час бойових дій.

Зокрема на Слобожанському напрямку не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли по Харкову. На Ізюмському напрямку російські армійці проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противнику вдалось захопити північно-східну околицю н.п. Велика Комишуваха та н.п. Заводи. З метою наростити угрупування ворожих військ, окупанти перекинули з Бєлгородської області РФ до Ізюма дві батальйонні тактичні групи.

На Донецькому напрямку російські загарбники ведуть активні дії практично уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля росіян зосереджені на захопленні Попасної та Рубіжного, а також розвитку наступу на Лиман, Сєвєродонецьк та Слов’янськ. На Лиманському напрямку ворог захопив н.п. Зарічне та намагався захопити Ямпіль.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти захопили н.п. Новотошківське та продовжують наступальні дії у напрямку н. п. Нижнє й Оріхове.

На Маріупольському напрямку не припиняються атаки росіян на завод “Азовсталь”. де перебувають українські захисники. У самому місті російські окупанти проводять фільтраційні заходи стосовно мирних мешканців.

На Південнобузькому й Таврійському напрямках окупанти використовують сили та засоби для утримання раніше зайнятих рубежів та здійснюють обстріли позицій українських військових.

На Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. Для цього проводить перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та проводить повітряну розвідку. У н.п. Киселівка та Станіславів підрозділи Росгварії проводять фільтраційні заходи.

Водночас за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного обстрілу міста одна людина загинула та ще одна отримала поранення.