Про це повідомляє Bloomberg.
Максимальну кількість пластику в світовий океан викидають такі країни, як Китай, Індонезія, Філіппіни, В’єтнам, Шрі-Ланка, Таїланд, Єгипет, Малайзія.
За словами критиків, найбільша відповідальність за екологічну ситуацію в океані на Китаї. У цій країні з 1 січня перестали приймати перероблені пластикові відходи. Екологи впевнені, що частково такий крок спричинив посилення глибокої кризи забруднення океану пластиком.
Інші сім країн в більшості не мають доступу до сучасних звалищ сміття і не володіють спеціальними технологіями з утилізації пластикового сміття, тому змушені скидати велику кількість пластику в океан.
- Поблизу берегу одного з островів Філіппін знайшли мертвого кита, в шлунку у якого виявилося 40 кг пластикового сміття.
- У яйцях кочових буревісників в Північній Арктиці виявили сліди пластику та його складових, що небезпечні для здоров’я.