Вісім країн світу, більшість з яких знаходиться на території Азії, відповідальні за 63,6% пластикового сміття в світовому океані.

Про це повідомляє Bloomberg.

Максимальну кількість пластику в світовий океан викидають такі країни, як Китай, Індонезія, Філіппіни, В’єтнам, Шрі-Ланка, Таїланд, Єгипет, Малайзія.

За словами критиків, найбільша відповідальність за екологічну ситуацію в океані на Китаї. У цій країні з 1 січня перестали приймати перероблені пластикові відходи. Екологи впевнені, що частково такий крок спричинив посилення глибокої кризи забруднення океану пластиком.

Інші сім країн в більшості не мають доступу до сучасних звалищ сміття і не володіють спеціальними технологіями з утилізації пластикового сміття, тому змушені скидати велику кількість пластику в океан.